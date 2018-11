Drei Männer überfallen Getränkemarkt in Bad Gandersheim

Drei Männer haben am Donnerstagnachmittag versucht, einen Getränkemarkt in Bad Gandersheim auszurauben.

Gegen 17.15 Uhr betraten die drei Männer den Markt. Zwei von ihnen verwickelten die Angestellte in ein Kundengespräch, während der dritte Täter an die Kasse herantrat und das Bargeld herausnahm. Als die Angestellte den Diebstahl bemerkte, wollte sie loslaufen, wurde von den Komplizen festgehalten, riss sich dann jedoch los. Der Dieb wollte mit dem Bargeld flüchten, ließ es am Ausgang allerdings fallen, als sich ihm ein Kunde in den Weg stellte.

Die Täter sind laut Zeugenaussagen etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß. Sie sprachen in gebrochenem Deutsch mit russischem Akzent. Der Dieb des Geldes trug einen grauen Trainingsanzug mit Kapuze, hatte schwarze Haare und eine Halbglatze. Die Bad Gandersheimer Polizei ermittelt.