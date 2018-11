Nachbarn erdrosselt und zerstückelt – 28-Jähriger angeklagt

Vier Monate nach der Bergung einer Männerleiche auf einer Brachfläche bei Katlenburg-Lindau hat die Staatsanwaltschaft Göttingen einen 28-jährigen Monteur aus Bayern wegen Mordes angeklagt. Der 28-Jährige war im August nach einem Suizidversuch in Landsberg am Lech in eine psychiatrische Fachklinik...