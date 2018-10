Crowdfunding für Sprungschanze fehlen noch 300.000 Euro

Noch neun Tage hat der Wintersportverein Braunlage (WSV) Zeit, die Summe von 375.000 Euro zusammenzubekommen, die er mit einer Crowdfunding-Aktion einsammeln will. Das Geld soll als Anschubfinanzierung für eine neue Schanzenanlage am Brockenweg in Braunlage dienen. Doch es sieht nicht gut aus....