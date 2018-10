Schlagersängerin Michelle ist der Stargast beim Eulenfest

Als das „größte Stadtfest Südniedersachsens“ plant die Gesellschaft Einbeck Marketing das 44. Eulenfest am zweiten Oktober-Wochenende. Der Startschuss soll am Freitag, 12. Oktober, auf dem Marktplatz fallen. „Da wird mächtig was los sein. Viele Besucher werden kommen, um den traditionellen...