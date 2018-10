Rauchmelder fehlt: Frau stirbt nach Brand in Obdachlosenheim

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hann. Münden hat jetzt strafrechtliche Folgen für die Stadtverwaltung. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ermittelt gegen drei städtische Mitarbeiter wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, teilte ein Sprecher der Strafverfolgungsbehörde am Montag mit. Bei dem Feuer im März 2017 waren in dem als Obdachlosenunterkunft genutzten Gebäude zwei 38 und 76 Jahre alte Frauen schwer verletzt worden. Die...