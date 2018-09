Lkw-Unfall: A7 Richtung Hannover wohl bis Nachmittag gesperrt

Nörten-Hardenberg Nach einem Unfall mit drei Lkw am Mittwoch auf der Autobahn 7 bei Nörten-Hardenberg dauern die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme weiter an.

Nach dem Lkw-Unfall auf der A7 bei Nörten-Hardenberg dauern die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme weiter an.

Nach ersten Informationen der Polizei waren gegen 7.40 Uhr am Ende eines Staus, der sich in einem Baustellenbereich gebildet hatte, aus noch ungeklärter Ursache drei Lkw aufeinander gefahren. Bei der Kollision wurde einer der Brummifahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Die beiden anderen Lkw-Fahrer erlitten wohl leichtere Verletzungen, vermutet die Polizei.

Die A7 in Richtung Hannover ab der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg wird voraussichtlich noch bis zum späten Nachmittag voll gesperrt bleiben, teilt die Autobahnpolizei Göttingen mit. Der Rückstau gegen 10 Uhr betrug mehr als zehn Kilometer. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich unbedingt weiträumig zu umfahren.