Täter sprengen Geldautomaten in Göttingen

Am Mittwoch gegen 3.30 Uhr sprengten Unbekannte den Geldautomaten in der SB-Filiale einer Bank in der Hannoverschen Straße. Menschen wurden nicht verletzt.

Anwohner, durch die Explosion aus dem Schlaf gerissen, verständigten die Polizei, die mehrere Streifenwagen zum Tatort entsandte und sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen einleitete, diese blieben bis zum Morgen erfolglos. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 Euro. Wie die Sprengung erfolgte und ob Bargeld erbeutet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei Göttingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.