Unternehmen KK Automobile aus Kalefeld erhält Landes-Förderbescheid in Höhe von 53 044 Euro

Kalefeld Das Unternehmen KK Automobile aus Kalefeld wird in Zukunft vom Land Niedersachsen gefördert. Hierzu hat Eberhard Franz, Referatsleiter im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung einen Förderbescheid an das Unternehmen in Höhe von 53 044 Euro übergeben. Die...