Polizei kontrolliert Biker im Harz

Clausthal-Zellerfeld Am Wochenende wurden an unfallträchtigen Punkten Messstellen eingerichtet.

Die Gefahren beim Motorradfahren im Harz waren erneut Thema einer Verkehrskontrolle am Samstag auf unfallträchtigen Streckenabschnitten. Neben Beamten der Polizeiinspektion Goslar waren der TÜV, Mitarbeiter des Landkreises Goslar sowie ein Motorradfahrer der Johanniter Unfallhilfe vor Ort, um die Biker aufzuklären.

Kontrollpunkte wurden auf der B 4 im Bereich Höhegeiß, am Kesselberg, auf der B 498 in Höhe Dammhaus, auf der B 241 zwischen Clausthal-Zellerfeld und Kreuzeck und auf der B 242 zwischen Clausthal-Zellerfeld und Dammhaus eingerichtet.

„Kennzeichenwinkel wurden verändert, Abgasanlagen manipuliert und Fahrzeugteile an- oder abgebaut.“ Polizei Goslar über Bauartveränderungen an mehreren Motorrädern

Verzeichnet wurden an diesem Tag an drei Messstellen fast 180 Geschwindigkeitsüberschreitungen, mit Ausnahme von sechs Autos habe es sich dabei ausschließlich um Motorräder gehandelt, teilt die Polizei mit. Elf Mal sei die Geschwindigkeit so hoch gewesen, dass ein Fahrverbot verhängt werden wird.

77 km/h zu schnell

Die höchste Überschreitung lag bei 77 km/h: Ein Motorradfahrer aus Einbeck war auf der B 498 in dem auf 60 km/h beschränkten Streckenabschnitt mit 137 km/h unterwegs. Auf ihn werde ein Bußgeld von mindestens 600 Euro zu kommen – bei angenommenem Vorsatz, der bei einer derartigen Überschreitung der Geschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften auf Landstraßen anzunehmen sei, werde das Bußgeld sogar verdoppelt, heißt es weiter in der Mitteilung der Polizei. Der Biker werde außerdem ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg erhalten.

Weiterhin wurden bei den technischen Überprüfungen von mehr als 200 Motorrädern über 60 Verstöße wegen Bauartveränderungen festgestellt. „Hier waren Kennzeichenwinkel verändert, Abgasanlagen manipuliert und Fahrzeugteile an- oder abgebaut worden“, so die Polizei.

Bei sechs Reifen von Motorrädern sei die Profiltiefe nicht ausreichend, und es seien noch 42 sonstige Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt worden. Für die festgestellten und an Ort und Stelle nicht behebbaren Mängel seien Mängelmeldungen ausgestellt worden. Durch diese Bescheinigungen werde sichergestellt, dass die festgestellten Unzulänglichkeiten innerhalb einer festgelegten Frist behoben werden. pol/nza