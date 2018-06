60 Kilometer Autobahn liegen in privater Hand

Seit genau einem Jahr ist die Via Niedersachsen für den Ausbau, den Betrieb und die Erhaltung des 60 Kilometer langen Autobahn-7-Teilstücks zwischen Bockenem und Göttingen zuständig. Bis 2021 soll etwa die Hälfte der Strecke in fünf Abschnitten sechsspurig ausgebaut werden. „Wenn etwas neu ist, muss man es den Menschen vorstellen“, sagt Matthias Schmidt, Geschäftsführer der Via Niedersachsen. Verstärkt...