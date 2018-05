Heinz Hoenig will sich im Ostharz engagieren

Der in Harlingerode aufgewachsene Schauspieler Heinz Hoenig startet ein neues Projekt. An der Mönchemühle in Blankenburg will sich der 66-Jährige um Kinder und Jugendliche kümmern. „Scheune 86“ soll die Initiative heißen. In Blankenburg sollen Mädchen und Jungen sich beim Theaterspielen und...