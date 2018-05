Göttinger Kripo hat neuen Chef

Ab sofort hat der Zentrale Kriminaldienst (ZKD) der Polizeiinspektion Göttingen einen neuen Chef: Thomas Breyer tritt die Nachfolge von Volker Warnecke an, der das Amt des Inspektionsleiters in Salzgitter übernommen hat (wir berichteten).

Am 30. April begrüßten Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen, und Thomas Rath, Leiter der Polizeiinspektion Göttingen, den Kriminaloberrat in seinem neuen Amt.

„Ich freue mich, Thomas Breyer als neuen Leiter des ZKD Göttingen begrüßen zu können. Mit seinem außerordentlichen Fachwissen in vielen Bereichen der Kriminalitätsbekämpfung und seinem Erfahrungsschatz im Bereich Personalführung wird er seine neue Aufgabe in der Polizeiinspektion Göttingen souverän erfüllen“, sagte Uwe Lührig im Rahmen der Amtseinführung.

Bekämpfung von Clan-Kriminalität

Thomas Breyer war zuletzt Leiter „Ermittlungen“ in der zentralen Kriminalinspektion Göttingen. Er gilt als ausgewiesener Fachmann für die Bekämpfung organisierter und bandenmäßiger Kriminalität. Seinen Fokus legte er zuletzt auf die Bekämpfung von Clan-Kriminalität und Abschöpfung krimineller Vermögenswerte.

Seine polizeiliche Karriere begann vor 36 Jahren in Hann. Münden im mittleren Dienst. Nach den Aufstiegen zunächst in den gehobenen Dienst und seit 2005 in den ehemaligen höheren Dienst nahm Thomas Breyer verschiedene Leitungsfunktionen in Hildesheim, Holzminden und im Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen wahr. Auch die Stadt Göttingen ist ihm nicht fremd: 2015 leitete er für ein Jahr das Personaldezernat der Polizeidirektion Göttingen.

„Als neuer Leiter des Zentralen Kriminaldienstes Göttingen möchte ich zielstrebig die gute Arbeit meines Vorgängers fortsetzen. Ich danke für das mir bereits entgegengebrachte Vertrauen und weiß die Fähigkeiten meines neuen Teams sehr zu schätzen“, so Breyer.

Der 53-Jährige wohnt gemeinsam mit seiner Familie in Hildesheim und ist in seiner Freizeit ein absoluter Aktivposten: Fußball und Laufen gehören genauso zu seinen Hobbys wie Beachvolleyball, Skifahren und verschiedene Arten des „Bergsports“.