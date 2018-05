Auf der L 515 in Höhe der Innerstetalsperre gilt in beiden Fahrtrichtungen Tempo 70.

Mit 151 Stundenkilometern auf dem Tacho wurde am Dienstag vergangener Woche um 10.37 Uhr ein Autofahrer aus dem Oberharz an der Innerstetalsperre geblitzt. Auf der Landesstraße 515 in Höhe der Talsperre gilt Tempo 70 in beiden Fahrtrichtungen.

Der Verkehrssünder aus Clausthal-Zellerfeld wird in der kommenden Woche einen Bußgeldbescheid über 600 Euro erhalten. Hinzu kommen ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.