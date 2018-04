Kontrollsäule an der B 27 überprüft bald Lkw-Maut

An der B 27 zwischen Knochenmühle und Am Faßberg, Fahrtrichtung Göttingen wurde am Mittwoch eine Kontrollsäule für die Lkw-Maut aufgebaut. Die vier Meter hohen blauen Säulen sind Teil der technischen Vorbereitung des Mautsystems auf die Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen zum 1. Juli.

Rund 600 dieser Säulen werden auf den Bundesstraßen überprüfen, ob vorbeifahrende Fahrzeuge mautpflichtig sind und die Gebühr ordnungsgemäß entrichten. Sie basieren auf einem ähnlichen Funktionsprinzip wie die Kontrollbrücken auf Autobahnen, fügen sich aber besser in das Bild der Bundesstraßen ein. Eingriffe in die Natur und das Landschaftsbild bleiben so auf ein Minimum beschränkt.

Passiert ein Fahrzeug die Kontrollstelle, werden ein Übersichts-, ein Seitenansichts- und ein Kennzeichenbild erstellt. Das Fahrzeuggerät sendet die durch den Fahrer eingestellten sowie die auf der On-Board Unit gespeicherten Daten an die Säule. Ist alles korrekt, werden die Bilddaten verworfen.