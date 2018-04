Polizei Göttingen bereitet Großeinsatz vor

Göttingen Gewalttätige Ausschreitungen bei der Demonstration von Rechten und Gegenprotesten am Mittwoch in Göttingen sollen verhindert werden.

Im Rahmen eines Pressegespräches haben Gesamteinsatzleiter Thomas Rath, Leiter der Polizeiinspektion Göttingen, und die Leiterin des Vorbereitungsstabes, Polizeidirektorin Nicola Simon, die Medien Montagmittag über den aktuellen Stand der Planungen des bevorstehenden Großeinsatzes am Mittwoch, 25. April, informiert.

Die Partei „Die Rechte“ führt an diesem Tag eine bestätigte Demonstration in der Göttinger Innenstadt durch. Laut Versammlungsbescheid startet der Aufzug gegen 18 Uhr am Bahnhof und führt im weiteren Verlauf über die Godehardstraße, die Königsallee, die Groner Landstraße und die Bahnhofsallee wieder zurück zum Ausgangspunkt. Als Reaktion auf die Demonstration wurden inzwischen mehrere Gegenveranstaltungen bei der Versammlungsbehörde der Stadt Göttingen angezeigt.

„13 Jahre nach dem letzten Aufzug der NPD in Göttingen haben alle von uns, die damals im Einsatz waren, die Ausmaße der sinnlosen Gewalt noch immer vor Augen. Es ist verständlich, dass die erschreckenden Bilder auch in der Bevölkerung in diesen Tagen wieder präsent sind. Ich versichere Ihnen, dass alle am kommenden Mittwoch in den Einsatz eingebundenen Kräfte professionell vorbereitet sind und sich einen friedlichen Einsatzverlauf wünschen. Dazu werden wir als Polizei alles uns mögliche beitragen“, so Thomas Rath.

Alle Versammlungsteilnehmer genießen unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit im Rahmen der geltenden Gesetze. Die Aufgabe der Polizei ist es, die Ausübung dieser Grundrechte zu gewährleisten und zu schützen. Dazu gehört auch, die jeweiligen Versammlungsorte und -routen frühzeitig frei zu machen und zu halten.

Aus diesem Grund und auch, um ein mögliches Aufeinandertreffen gewaltgeneigter Personen aus den unterschiedlichen politischen Lagern zu verhindern, ist am Mittwoch bereits ab dem frühen Nachmittag rund um den Göttinger Bahnhof und entlang der genannten Aufzugsroute der Partei „Die Rechte“ mit Straßensperrungen und Umleitungen zu rechnen„Ein deutliche Botschaft richte ich in diesem Zusammenhang an alle gewaltbereiten Störer, die das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit dazu missbrauchen wollen, körperliche Auseinandersetzungen mit dem politisch Andersdenkenden oder den eingesetzten Beamten zu provozieren und ihre Gewaltfantasien auszuleben. Gegen erkannte Straftäter werden wir unter Ausschöpfung aller rechtlich zulässigen Möglichkeiten konsequent einschreiten. In diesem Zusammenhang gestatte ich mir auch den Hinweis, dass die Blockade oder Verhinderung einer bestätigten Versammlung eine Straftat im Sinne des Versammlungsgesetzes darstellt“, erklärt Gesamteinsatzleiter Thomas Rath.

Aufgrund des komplexen Demonstrationsgeschehens müssen sich Anwohner und Verkehrsteilnehmer an diesem Tag im gesamten Innenstadtbereich auf erhebliche Verkehrsbehinderungen, vorübergehende Straßensperrungen, eingeschränkte Zufahrtsmöglichkeiten sowie speziell für den Anlass eingerichtete Halteverbotzonen einstellen. Letzteres betrifft insbesondere die Königsallee. Kontaktbereichsbeamte haben betroffene Anwohner, Gewerbetreibende und Institutionen entlang der Marschroute mit Hilfe eines Infoblattes bereits über die Situation informiert und Gespräche geführt. Verkehrsregelungskräfte werden versuchen, die Beeinträchtigungen des Individualverkehrs gering zu halten. Es wird dennoch empfohlen, die Innenstadt nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. jk

Kostenloses Bürgertelefon der Polizei ist am Mittwoch ab 13 Uhr für Auskünfte zum aktuellen Verkehrsgeschehen, zu Straßensperrungen oder auch für allgemeine Fragen unter der Telefonnummer 0551/491-4000 geschaltet.