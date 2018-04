Projekt „Römerschlacht am Harzhorn“ wird 10 Jahre

In diesem Jahr blickt das Projekt „Römerschlacht am Harzhorn“ auf zehn ereignisreiche Jahre wissenschaftlicher Forschung, Ausgrabungen und Ausstellungen zurück. Das Informationsgebäude, der Infopfad, viele Besucherführungen mit spannenden Aktionen, Events und weitere Angebote haben den archäologisch bedeutsamen Fund inzwischen zu einer wahren Erfolgsgeschichte werden lassen.

Im Jubiläumsjahr bieten die Harzhorn-Guides unter dem Motto „Funde, Fakten, Mythen – 10 Jahre Römerschlacht am Harzhorn“ ein buntes Rahmenprogramm mit zahlreichen Sonderveranstaltungen an. Spannende Themenvorträge zum aktuellen Forschungsstand, Sonder- und Familienführungen vor Ort und eine Radtour durch 3 Millionen Jahre Zeitgeschichte gehören ebenso dazu wie eine römische Weinprobe oder ein lukullischer Genussabend.

Los geht es am 6. Mai

Der Startschuss für das Jubiläumsjahr fällt am Sonntag, 6. Mai mit dem Auftakt-Event „Celebrate!“. Interessierte sind herzlich eingeladen, von 11 bis 16 Uhr am Harzhorn vorbeizuschauen. Rund um das Infogebäude ist für das leibliche Wohl gesorgt. Groß und Klein können ihre Tauglichkeit zum Legionär beweisen, sich an Bogenschießen oder dem Bau einer „römischen Schildkröte“ probieren, kräftig in das Horn blasen oder mit der Hand Korn zu Mehl mahlen. Living-History-Darsteller werden als Fußsoldaten auftreten. Auch drei römische Reiter mit ihren Pferden und Germanen in Ausrüstung sind vor Ort und laden ein, mit ihnen auf Zeitreise zu gehen.

Das gesamte Jubiläumsprogramm wurde von den Harzhorn-Guides entwickelt. „Es sind die ehrenamtlichen Harzhorn-Guides, die dieses antike Schlachtfeld lebendig werden lassen und seit zehn Jahren mit so viel Herzblut bei der Sache sind“, führt der Erste Kreisrat Dr. Hartmut Heuer aus.

Die Veranstaltungen

Celebrate! – Das Auftakt-Event zum Jubiläum: Sonntag, 6. Mai von 11 bis 16 Uhr.

Familienführung am römisch-germanischen Schlachtfeld: Jeden 2. Sonntag im Monat werden bis einschließlich Oktober die 14 Uhr-Führungen zu Familienführungen mit spielerischen Elementen für Groß und Klein.

Aktuelles zum römisch-germanischen Schlachtfeld: Mittwoch, 16. Mai von 19 bis 20 Uhr. Bezirksarchäologe Dr. Michael Geschwinde gewährt in seinem Vortrag spannende Einblicke in die aktuellen Forschungsergebnisse.

Lucullus lässt grüßen! Samstag, 26. Mai ab 18 Uhr in der Gaststätte Kulp in Harriehausen. Der römische Sternekoch Marcus Gavius Apicius lädt zu kulinarischen Genüssen mit altrömischer Musik ein. Pro Person fällt ein Kostenbeitrag von 25 Euro an, Anmeldungen sind erforderlich.

Vortrag und römische Weinprobe: Freitag, 1. Juni von 19.30 bis 21 Uhr am Infogebäude. Bericht der Kreisarchäologin Dr. Petra Lönne zum aktuellen Stand der Forschung. Außerdem bietet die Göttinger Weinhandlung Bremer erlesene Weine an, die bereits in der Antike als Gaumenfreude galten. Pro Person fällt ein Kostenbeitrag von 30 Euro an, Anmeldungen sind erforderlich.

Radtour durch drei Millionen Jahre Zeitgeschichte: Sonntag, 17. Juni von 10 bis 17 Uhr, Treffpunkt Parkplatz Auetalhalle. Von der Tongrube Willershausen führt die Radtour über das Harzhorn-Schlachtfeld zum Portal zur Geschichte im Kloster Brunshausen über Bad Gandersheim und Kalefeld zurück. An den Stationen gibt es jeweils Führungen. Für Erwachsene fällt ein Kostenbeitrag von 5 Euro an, Kinder zahlen 2,50 Euro.

Ferienpassaktionen: Kreiensen – Mittwoch, 4. Juli von 10 bis 13 Uhr; Bad Gandersheim und Kalefeld – Donnerstag, 12. Juli von 10 bis 13 Uhr. Kinder von sechs bis zwölf Jahren können im Rahmen des Ferienpassprogramms der Stadt Einbeck und der Stadt Bad Gandersheim gemeinsam mit der Gemeinde Kalefeld am Harzhorn auf Zeitreise gehen. Infos über Kosten und Anmeldung sind über die jeweiligen Ferienkalender ersichtlich.

Die Römerschlacht am Harzhorn im Spiegel von Dokumentarfilmen und Reportagen: Mittwoch, 25. Juli von 19 bis 21 Uhr in der Klosterkirche Brunshausen. Wie man im 21. Jahrhundert noch antike Geschichte(n) vermitteln kann oder sollte ist ein Forschungsschwerpunkt von Dr. Martin Lindner vom althistorischen Seminar der Universität Göttingen.

Ave, Centurio! – Harzhorn-Familientag: Sonntag, 12. August von 11 bis 16 Uhr. Groß und Klein schlüpfen in die Rolle eines Römers oder Germanen, versuchen sich als Legionäre, Katapult- oder Bogenschützen, malen Korn und backen Brot. Im Wald lauern Germanen auf die Trosswagen der Römer.

Entdecken, was uns verbindet! Tag des offenen Denkmals: Sonntag, 9. September von 11 bis 16 Uhr. Was verband die Menschen damals, was verbindet uns heute? Kurzführungen und Vorträge laden ein zu einer Spurensuche, die im Zeitalter von Brexit und Co. nicht aktueller sein könnte.

Römische Truppen in Thüringen – Das Marschlager bei Hachelbich: Mittwoch, 17. Oktober ab 19 Uhr in der Gaststätte Zwickert in Oldenrode. Die Referenten Dr. Mario Küßner und Dr. Tim Schüler vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Thüringen stellen den archäologischen und historischen Hintergrund, die Auffindungsgeschichte, Lagerstrukturen und Funde von Hachelbich dar.

Franziska Schwarz, Bürgermeisterin der Stadt Bad Gandersheim und Jens Meyer, Bürgermeister der Gemeinde Kalefeld, freuen sich auf die große Jubiläumsfeier und betonen die Bedeutung für die gesamte Region. „Das Portal zur Geschichte in Bad Gandersheim will zukünftig verstärkt Ausstellungen zur Römerschlacht am Harzhorn zeigen. So können Funde, die vor Ort nicht präsentiert werden können, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden“, blickt Franziska Schwarz voraus.

Eine abschließende Empfehlung hat Jens Meyer: „Ab 10. Juni ist der EcoBus auf den Gandersheimer und Kalefelder Straßen unterwegs. Ich würde mich freuen, wenn viele Besucherinnen und Besucher von dieser komfortablen und günstigen Anreise Gebrauch machen.“