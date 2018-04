Mini-Salami made in Südniedersachsen ist in aller Munde

„Gesunder Genuss ohne Reue“ – diesem Credo hat sich das Unternehmen Berwork Powerfood aus Northeim verschrieben. Im September 2017 haben Navid Niyameimandi (22) und Nevena Lazic (31) das Start-up ins Leben gerufen – gut ein halbes Jahr später sind ihre Mini-Salamis made in Südniedersachsen bereits bundesweit in aller Munde. Neben den Auslagen von zahlreichen Fitnessstudios haben sie auch die Regale von Rewe- und Edeka-Märkten erobert.

Von der prominenten Konkurrenz setzen sich die Produkte von Berwork Powerfood durch hohen Eiweiß-Anteil, geringen Fettgehalt und konsequenten Verzicht auf jegliche Zusatzstoffe ab. Diese Kombination macht die Mini-Salamis zum idealen Begleiter beim Sport, im Büro oder auf Wander-, Rad- und Skitouren.

Jetzt will das junge Unternehmen das nächste Kapitel seiner Erfolgsgeschichte schreiben: „Wir möchten unsere Markenbildung und Produktentwicklung vorantreiben“, erklären Niyameimandi und Lazic.

Zwei-Mann-Betrieb soll wachsen

Zudem soll der Zwei-Personen-Betrieb wachsen: Ein Werkstudent soll die beiden Jungunternehmer im Marketing entlasten. Mittelfristig sollen weitere Arbeitsplätze hinzukommen, um den Vertrieb zu stärken. Am 9. April hat das Start-up deshalb mit Unterstützung des Südniedersachsen-Innovations-Campus (SNIC) eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform www.startnext.com gestartet. Das Ziel: 10 000 Euro in 30 Tagen.

Mit ihrer Erfolgsgeschichte möchten Navid Niyameimandi und Nevena Lazic auch anderen potenziellen Gründern in der Region Mut machen – denn die verfügt dank des SNIC mittlerweile über eine gut vernetzte und kostenlose Infrastruktur. So führte die Beratung durch Holger Mißling bei der Wirtschaftsförderung des Landkreises Northeim die beiden Berwork-Gründer ans Zentrum für Entrepreneurship der Privaten Hochschule Göttingen (PFH). Dort unterstützte sie SNIC-Crowdfunding-Berater Dennis Brüntje dabei, eine professionelle Crowdfunding-Kampagne auf die Beine zu stellen. „Die Geschichte von Berwork Powerfood zeigt, dass die einzelnen Räder mittlerweile landkreisübergreifend wirksam ineinander greifen“, sagt die Leiterin der SNIC-Geschäftsstelle, Mascha Albrecht. Für sie ist das junge Unternehmen „ein Musterbeispiel für den vitalen Gründergeist in Südniedersachsen.“

Erfolg nicht überraschend

Für die beiden Gründer kommt der rasante Erfolg des Start-ups nicht überraschend: „95 Prozent der Deutschen lieben Fleisch- und Wurstwaren, und 50 Prozent der Bevölkerung misst gesunder Ernährung einen hohen Stellenwert bei“, rechnen sie vor. Das bedeutet für Berwork Powerfood einen potenziellen Kundenkreis von 40 Millionen Menschen – allein in Deutschland. Denn mit ihren Mini-Salamis in verschiedenen Geschmacksrichtungen bedienen sie beide Bedürfnisse – und sprechen so ernährungs- und qualitätsbewusste Kunden an.

Entstanden ist die Idee zu dem Produkt übrigens im Fitnessstudio: „Ich habe eine herzhafte Alternative zu Eiweißshakes oder -riegeln vermisst“, berichtet Niyameimandi. Also beschloss er gemeinsam mit Nevena Lazic, diesen Missstand selbst zu beseitigen.

Neben höchster Qualität setzen die Gründer bei ihren Produkten auch auf Regionalität: Das Fleisch kommt aus Norddeutschland, verarbeitet wird es ausschließlich im Landkreis Northeim, und sogar die Verkaufsdisplays für Supermärkte und Fitnessstudios werden vor Ort gefertigt – in den Harz-Weser-Werkstätten.

Unter www.startnext.com/berwork können Unterstützer Berwork Powerfood einen Betrag ihrer Wahl zukommen lassen oder eines der Dankeschön-Pakete erwerben.