Ortsdurchfahrt Clausthal wird saniert

Clausthal-Zellerfeld Einwohner und Gäste müssen sich auf längere Fahrtzeiten einstellen: Die Straßenarbeiten Am Schlagbaum sollen im März beginnen.

Auf längere Fahrzeiten müssen sich Einwohner und Gäste innerhalb der Bergstadt Clausthal-Zellerfeld einstellen. Voraussichtlich ab März 2018 wird im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt, den Stadtwerken und dem Abwasserbetrieb die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar die B 241 in der Ortsdurchfahrt Clausthal-Zellerfeld (Am Schlagbaum) grundhaft sanieren.

Die Arbeiten an der knapp ein Kilometer langen Straße werden in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Für die Durchführung der Baumaßnahme ist aufgrund der Platzverhältnisse und aus Gründen der Arbeitssicherheit eine Vollsperrung unvermeidbar, erläutert die Landesbehörde.

Während des ersten Bauabschnitts wird der Knoten Am Schlagbaum/Osteröder Straße bis Mai ausgebaut. Hierzu wird der Umleitungsverkehr wechselseitig mit Ampelregelung über den Schützenplatz geleitet. Während der übrigen Bauzeit wird der Umleitungsverkehr über die Rollstraße (B 242) und Osteröder Straße geleitet.

In der Winterpause 2018/2019 ist die Aufhebung der Vollsperrung vorgesehen. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Oktober 2019 abgeschlossen.