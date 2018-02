Weidetiere vor dem Wolf schützen

Weidetierhaltung und Wolf – wie geht das? So lautete eine Veranstaltung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Northeim. Drei Referenten gaben Auskunft zum Wolfsmanagement in Niedersachsen, zum professionellen Zaunbau und zum Einsatz von Herdenschutzhunden in der Schäferei.

„Wir möchten mit unserer Veranstaltung Tierhalter in der Region über Möglichkeiten des vorbeugenden Schutzes und die derzeitige Rechtslage bei der Entschädigung informieren“, erklärte Dr. Jörg Küster, Berater für Rinder- und Pferdehaltung bei der Landwirtschaftskammer in Northeim. Laut Wolfsmonitoring (Stand Januar 2018) der Landesjägerschaft in Niedersachsen gibt es 14 Wolfsrudel, zwei Wolfspaare und drei standorttreue Einzelwölfe. Das Wolfsbüro in Hannover berät zum Herdenschutz in der Nutztierhaltung und fördert Präventionsmaßnahmen wie den Zaunbau mit wolfsabweisendem Grundschutz oder den Einsatz von Herdenschutzhunden. Außerdem ist das Wolfsbüro zuständig für die amtliche Verursacher-Feststellung bei Nutztierrissen und nimmt die Zahlung von Ausgleichszahlungen gemäß der niedersächsischen Richtlinie Wolf vor. Wichtig für die Schaf-, Ziegen- und Gatterwildhalter: Ab 7. Mai 2018 gibt es keine „Billigkeitsleistungen“ bei Rissen mehr, wenn kein wolfsabweisender Grundschutz vorhanden ist. Gefördert werden Herdenschutzmaßnahmen für Schafe, Ziegen und Gatterwild niedersachsenweit, für Rinder und Pferde nur in Ausnahmefällen und bestimmten Regionen wie dem Heidekreis.

Herdenschutz mit Hunden

Schäfer Peter Schirmer vom Naturhof Mühlenberg in Clausthal-Zellerfeld berichtete von den Erfahrungen mit Herdenschutzhunden. „Seit wir die Herdenschutzhunde haben, habe ich keinen Fall von Viehdiebstahl und keinen Luchsübergriff mehr gehabt“, erklärte er. Die Herdenschutzhunde seien eine gute Möglichkeit, die Schafe zu schützen, doch ein Allheilmittel seien sie nicht, betonte er. In Gebieten mit Tourismus könne es zu Problemen mit Spaziergängern mit Hunden kommen, weswegen Schirmer auf Aufklärung durch Schilder und Raum zum Ausweichen setzt.

„Ich habe die Anschaffung unserer Herdenschutzhunde nicht bereut, allein das Gefühl, nachts wieder ruhig schlafen zu können, ist unbezahlbar“, so der Schäfer.