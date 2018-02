Wolfsbüro informiert über Herdenschutz

Beim nächsten Treffen für Weidetierhalter, organisiert vom Landschaftspflegeverband Landkreis Göttingen (LPV), geht es um das Thema „Der Wolf in Niedersachsen – Neue Förderkulisse Herdenschutz“. Seit Dezember 2017 zählen alle Landkreise in Niedersachsen zur Förderkulisse Herdenschutz. Aber was...