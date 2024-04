Hamburg. Am 9. Juni wird das Europaparlament neu gewählt. Die SPD zieht es zum Wahlkampfauftakt in die alte Heimat des Kanzlers.

Die SPD wird in gut zwei Wochen in Hamburg ihren bundesweiten Wahlkampf zur Europawahl starten. Die zentrale Kundgebung mit Bundeskanzler Olaf Scholz, den Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil, Generalsekretär Kevin Kühnert und Europa-Spitzenkandidatin Katarina Barley soll am 27. April auf dem Fischmarkt stattfinden, wie ein Sprecher der Hamburger SPD der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Mit dabei seien außerdem Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher und die Hamburger Spitzenkandidatin Laura Flick.

Die Wahl zum Europaparlament findet am 9. Juni statt. Gleichzeitig dazu werden in Hamburg die Bezirksversammlungen neu gewählt.

