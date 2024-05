Berlin. Heimlich gemachte Aufnahmen zeigen das Luxus-Anwesen von Wladimir Putin am Schwarzen Meer – in all seiner überbordenden Pracht.

Dem Kremlkritiker Alexei Nawalny ist im Tode noch ein letzter Husarenstreich gelungen: Nawalnys Team veröffentlichte sieben Wochen nach dessen Tod ein Video, das die Inneneinrichtung von Wladimir PutinsMega-Palast am Schwarzen Meer zeigen soll. In den heimlich gemachten Aufnahmen wird den Zuschauern das Luxus-Leben des Diktators in allen Einzelheiten vorgeführt – von unzähligen Schlafzimmern über Luxus-Saunas, einem eigenen Theater bis hin zu Putins Privat-Kapelle.

Lesen Sie auch: Putins Siegesparade: Ein Krieg für die ganze Familie

Bereits 2021 hatte Nawalnys Team die Existenz des gigantischen Anwesens in einem ähnlichen Video öffentlich gemacht. Russische Offizielle und Putin selbst bestritten bisher, dass es sich dabei um den Privatbesitz des russischen Präsidenten handelt. Doch in dem insgesamt 41-minütigen YouTube-Video will Nawalnys Team das Gegenteil beweisen: Hier hat sich Putin sein Traumhaus gebaut. Trotz des Krieges in der Ukraine, trotz der unzähligen Sanktionen gegen Russland.

Putins Palast: Swimmingpool-Disco, Cryosauna und Po-Dusche aus den USA

Dem Team sollen beschriftete Baupläne vorliegen, anhand derer sie sich einen genauen Überblick über die insgesamt 17.691 Quadratmeter große Villa verschaffen konnten. Darauf tragen die Räume Namen, die die offizielle Version, dass es sich um ein Hotel handele, zu unterstützen scheinen. Doch nach einem genauen Blick auf den Aufbau werde deutlich, dass viele der Räumlichkeiten Hotel-untypisch mit Kommunikationseinheiten ausgestattet und wohl für Putins Mitarbeiter vorgesehen sind. Auch die Aufnahmen des eingeschleusten „Agenten“, der mit einer versteckten Kamera filmt, scheinen das zu bestätigen.

An den ganz in weiß ausgekleideten Luxus-Räumen werden noch letzte Feinarbeiten vorgenommen. © NavalnyRu / Screenshot

Das Video beginnt mit einem von Statuen flankierten Weg, der zum Haupteingang des Hauses mit seinen gigantischen Marmorsäulen führt. Der Wasserfreund Putin ließ sich außen eine Swimmingpool-Disco bauen, während innen ein noch größeres Schwimmbecken samt Spa-Bereich auf Putin und seine Gäste wartet. Hier stehen Jacuzzi, eine spezielle Dusche für Liegen, eine luxuriöse Po-Dusche sowie unzählige andere Wellness-Spielereien.

Auch interessant: Sieg oder Diktatfrieden: Putin sieht nur zwei Optionen

In einer Cryosauna kann sich Putin auf Minus 100 Grad runterkühlen lassen, eine Technik, die das Leben verlängern soll. Luxuriöses Dusch-Equipment stammt dabei häufig aus den USA, dem erklärten Gegner von Putins Russland. Auf den Bildern sind noch die amerikanischen Logos auf den Gerätschaften zu erkennen.

Auf den Armaturen für die Luxus-Duschen sind deutlich die amerikanischen Marken-Namen zu erkennen. © NavalnyRu / Screenshot

Name Wladimir Wladimirowitsch Putin Geburtsdatum 7. Oktober 1952 Geburtsort Sankt Petersburg Amt Präsident der Russischen Föderation Im Amt seit 2000 (Unterbrechung von 2008 bis 2012) Familienstand Geschieden, mindestens zwei Kinder Größe ca. 1,70 Meter

Putin hat sich eine eigene Privat-Kapelle errichten lassen

Ein besonders großer Raum im Gebäude wurde mit kriegerischen Gemälden aus Russlands Geschichte ausgehängt. Die Möbel darin, rechnet Nawalnys Team, kosten mehrere Zehntausend Euro. Ein massiver Tisch bringt es auf 20.000 Euro, die zwölf Stühle rundherum jeweils auf 3000 Euro. Zwei französische Kristallleuchter im Raum kosten zusammen sogar eine Million Euro. Und das ist nur eine kleine Stichprobe aus den Hunderten Räumen in Putins Villa, die alle mit feinstem Stuck und Gold- oder Kristallleuchtern ausgestattet sind.

Ein Exemplar dieses französischen Kristallleuchters kostet eine halbe Million Euro. Auf dem Video sind mindestens vier davon in Putins Räumlichkeiten zu sehen. © NavalnyRu / Screenshot

Ein Büro auf 130 Quadratmetern zeigt im Video auffallende Ähnlichkeiten mit Putins Büro im Kreml, was die offizielle Version eines Hotels noch unglaubwürdiger erscheinen lässt. Ein weiterer Protz-Raum ist Putins eigene Kapelle, die mit Marmor und goldenen Ikonen ausgestattet ist. Einer der abgebildeten Schutzheiligen ist Putins Namensvetter Wladimir I., der in der Russisch-Orthodoxen Kirche als Heiliger gilt. Dazu kommt ein Privat-Theater mit Logen, ein Fitnessstudio und allein im obersten Stockwerk 11 Wohnungen, von denen zwei 300 Quadratmeter große Komplexe wohl für Wladimir Putin und seine Partnerin bestimmt sind.

Bei den ersten Veröffentlichungen vor drei Jahren berichtete Nawalnys Team von dem geplanten Untergrund-Eishockeystadion. Die neuen Pläne scheinen das zu bestätigen. Demzufolge gibt es im vollausgestatteten Stadion eine VIP-Lounge, an die auch eine Sauna und ein Haar-Salon angeschlossen sind.

Russland: Putins Anwesen soll um die eine Milliarde Euro gekostet haben

Laut den Recherchen seien Hunderte Angestellte für den Betrieb des Anwesens notwendig. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos waren viele Räume allerdings noch nicht final hergerichtet, Möbel waren noch mit Schutzfolien bezogen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Die Enthüllungen um Putins Palast 2021 sorgten unter vielen Russen für Empörung. Der Kreml und Wladimir Putin sahen sich genötigt, den Anschuldigungen zu widersprechen: Es sei ein privates Projekt, das von mehreren Geschäftsmännern geführt werde. Laut den Recherchen des Nawalny-Teams werden die Kosten des Anwesens mit 100 Milliarden Rubel, umgerechnet rund eine Milliarde Euro, veranschlagt.