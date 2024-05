Berlin. Nach der Attacke auf den SPD-Mann Matthias Ecke in Dresden hat sich ein Tatverdächtiger in Begleitung seiner Mutter gestellt.

Nach der brutalen Attacke auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden hat sich ein Tatverdächtiger der Polizei gestellt. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Eine Sprecherin des sächsischen Landeskriminalamts bestätigte kurz darauf den Vorgang. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Zeitung um einen 17-Jährigen. Er habe sich in der Nacht zu Sonntag gemeinsam mit seiner Mutter in einem Polizeirevier im Dresdner Stadtteil Prohlis gemeldet. Der Jugendliche konnte unter Auflagen wieder nach Hause gehen. Da er minderjährig ist und einen festen Wohnsitz hat, sei kein Untersuchungs-Haftbefehl erlassen worden, hieß es weiter.

Am Freitagabend war der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Matthias Ecke, von vier Unbekannten beim Aufhängen von Wahlplakaten in Dresden zusammengeschlagen worden. Der 41-jährige Europaabgeordnete liegt seitdem im Krankenhaus und muss operiert werden. Kurz zuvor hatte laut Polizei mutmaßlich dieselbe Gruppe in der Nähe bereits einen 28-jährigen Wahlkampfhelfer der Grünen angegriffen und verletzt.

Die Vorfälle von Dresden reihen sich ein in eine bundesweite Folge von Angriffen auf Parteimitglieder vor der Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni. Erst am Donnerstagabend waren in Essen nach einer Grünen-Veranstaltung der Bundestagsabgeordnete Kai Gehring und sein Parteikollege Rolf Fliß nach eigenen Angaben attackiert und Fliß dabei geschlagen worden. Im niedersächsischen Nordhorn wurde am Samstagmorgen ein Landtagsabgeordneter der AfD nach Polizeiangaben an einem Infostand geschlagen.

bee/dpa/fmag