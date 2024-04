Chongqing. Bundeskanzler Olaf Scholz erreicht die Nachricht vom iranischen Angriff auf Israel im Kanzlerflieger. Seine Reaktion ist eindeutig.

Fünfeinhalb Stunden waren es noch bis Chongqing, als die Nachricht von der Eskalation im Nahen Osten den Kanzlerflieger erreichte. Olaf Scholz befand sich zu dem Zeitpunkt begleitet von einer Wirtschaftsdelegation auf dem Weg nach China. Nach der Landung in der Multimillionenmetropole verurteilte der Bundeskanzler mit „aller Schärfe“ die „schweren Luftangriffe auf israelisches Staatsgebiet“, die der Iran in der Nacht begonnen hatte.

„Mit dieser unverantwortlichen und durch nichts zu rechtfertigenden Attacke riskiert Iran einen regionalen Flächenbrand“, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. „In diesen schweren Stunden steht Deutschland eng an der Seite Israels.“

Iran greift Israel an: Befürchtungen von Olaf Scholz bestätigen sich

Während des nächtlichen Flugs nach China ließ sich Scholz nach Angaben aus seinem Umfeld laufend über die Entwicklungen im Nahen Osten unterrichten. „Die Delegation stand in engem Kontakt mit den deutschen Sicherheitsbehörden“, hieß es weiter.

Der Kanzler und seine Berater hatten bereits im Vorfeld der Reise nach China befürchtet, dass der Iran die Lage im Nahen Osten durch einen Angriff auf Israel eskalieren könnte, während der Kanzler in China ist oder auf dem Weg dorthin.

Am Dienstag will sich Scholz in Peking mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping treffen. Der genaue Verlauf des Aufenthalts bis dahin war nach den Nachrichten vom Angriff des Iran zunächst offen. Änderungen des geplanten Programms wurden nicht ausgeschlossen.

„Über weitere Reaktionen werden wir uns nun eng mit unseren G7-Partnern und Verbündeten besprechen“, sagte Hebestreit. Denkbar ist etwa, dass sich die G7 am Sonntag in einer Videokonferenz zur Lage im Nahen Osten beraten.

