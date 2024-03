Istanbul. Bei der Kommunalwahl in der Türkei verteidigt die Opposition wichtige Großstädte – und erobert eine dazu. Ein Rückschlag für Erdogan.

Bei den Kommunal- und Regionalwahlen in der Türkei zeichnete sich am Sonntagabend ein herber Rückschlag für die regierende islamisch-konservative Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei (AKP) von Staatschef Recep Tayyip Erdogan (70) ab. Sein wichtigstes Ziel, die 16-Millionen-Metropole Istanbul zurückzuerobern, die bei den Wahlen vor fünf Jahren an die bürgerlich-sozialdemokratische Oppositionspartei CHP gefallen war, hat Erdogan offenbar klar verfehlt. Auch in anderen Großstädten konnten sich nach ersten Auszählungsergebnisse die Kandidaten der Opposition bei den Bürgermeisterwahlen durchsetzen.

Nach Auszählung von etwa 40 Prozent der abgegebenen Stimmen lag in Istanbul der seit 2019 amtierende CHP-Oberbürgermeister Ekrem Imamoglu mit 50 Prozent klar vorn. Der 52-Jährige hat sich damit einmal mehr als gefährlichster Gegner für Erdogan herausgestellt, womöglich auch bei künftigen Präsidentenwahlen. Der AKP-Kandidat Murat Kurum, ein früherer Umweltminister, kam nur auf rund 41 Prozent.

Hauptstadt Ankara: Klarer Wahlsieg der Oppositonspartei CHP

Noch klarer war der Wahlsieg der CHP in der Hauptstadt Ankara mit einem Vorsprung von rund 20 Prozentpunkten. Hier entfielen nach Auszählung von rund 20 Prozent der Stimmen 55 Prozent auf den CHP-Oberbürgermeister Mansur Yavaz. Der AKP-Bewerber kam nur auf 35 Prozent. Auch in Izmir, der drittgrößten Millionenstadt des Landes, konnte sich die CHP klar behaupten. Izmir ist traditionell eine Hochburg der CHP. Die Opposition konnte sich ebenfalls in der Touristenhochburg Antalya und in Adana im Südosten des Landes behaupten. Eine Überraschung war, dass die CHP bei der Wahl am Sonntag auch das Bürgermeisteramt in der bisher von einem AKP-Politiker regierten westtürkischen Industriestadt Bursa erobern konnte.

Landesweit lag zwar Erdogans AKP vor der CHP. Sie führte in 46 der 81 Provinzen, musste aber nach den Auszählungsergebnissen vom Sonntagabend gegenüber der Kommunalwahl von 2019 Verluste hinnehmen. Die Wahl fand vor dem Hintergrund einer zunehmend schwierigen Wirtschaftslage statt. Die Inflation, die im Februar 67 Prozent erreichte, zehrt an der Kaufkraft der Menschen. Wohnungsmieten, Energiekosten, selbst Grundnahrungsmittel sind für viele Menschen unerschwinglich geworden. Als eine der Ursachen der Krise gelten Erdogan Einmischungen in die Geldpolitik: Um die Wirtschaft mit billigen Krediten anzukurbeln, musste die türkische Zentralbank jahrelang auf Erdogans Weisung die Zinsen niedrig halten. Erst im vergangenen Sommer warf Erdogan das Ruder herum und gab der Notenbank freie Hand für Zinserhöhungen. Seither stieg der Leitzins von acht auf 50 Prozent.

Kommunalwahlen in der Türkei: Erdogans Kräftemessen mit der Opposition

Die Kommunalwahl galt als wichtiges Kräftemessen Erdogans mit der Opposition. Der 70-jährige Erdogan steht seit über zwei Jahrzehnten an der Staatsspitze, zuerst als Premierminister und seit 2014 als Präsident. Er hat die Türkei wie kein anderer Politiker seit dem Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk geprägt, der das Land von 1923 bis 1938 führte. Mit einer Verfassungsreform schaffte Erdogan 2018 das parlamentarische System ab und sicherte sich als Staatsoberhaupt, Regierungschef und Parteivorsitzender in Personalunion eine Machtfülle, wie sie kein anderer westlicher Staats- oder Regierungschef besitzt. Wegen seines zunehmend autoritären Regierungsstils, der Verfolgung politischer Gegner, der Gängelung der Justiz und Einschränkungen der Meinungsfreiheit steht Erdogan im Westen in der Kritik. Die 2005 aufgenommenen EU-Beitrittsverhandlungen liegen seit über zehn Jahren praktisch auf Eis.

Nach den Bestimmungen der Verfassung kann Erdogan eigentlich nicht für eine weitere Amtszeit kandieren. Er bringt allerdings seit langem eine Verfassungsänderung ins Gespräch, wohl auch mit dem Ziel, sich eine erneute Kandidatur oder gar eine Amtsführung auf Lebenszeit zu sichern. Interessant wird nun sein, wie Erdogan das Ergebnis der Kommunalwahl interpretiert – und ob er seine Pläne für eine Verfassungsreform vorantreibt oder zurückstellt. Am Sonntagabend gab es dazu aus dem Präsidentenpalast in Ankara zunächst keine Äußerung. Klar ist aber: Der Mythos vom „unbesiegbaren Erdogan“, der seit 2012 ein Dutzend Wahlen gewonnen hat, bekommt Risse.