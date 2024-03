Berlin. Von einem Großangriff auf die Kertsch-Brücke erhofft sich die Ukraine die Wende im Krieg – und dafür setzt sie auf eine Superwaffe.

Sie ist das vermutlich wichtigste strategische Ziel der Ukraine: die Kertsch-Brücke. Ohne sie wären die Russen vom Nachschub für die eigenen Truppen abgeschnitten. Die Taurus-Marschflugkörper der Bundeswehr spielen für Kiew eine Schlüsselrolle.

Lesen Sie dazu: „Taurus“-Flugkörper: Alles über die Wunschwaffe der Ukraine

Wo steht die Kertsch-Brücke?

Die Kertsch-Brücke – auch Krim-Brücke genannt – verbindet die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland. Sie überquert die Straße von Kertsch und führt von der Krim über die Insel Tusla zur Halbinsel Taman in der russischen Region Krasnodar. Die Wasserstraße verbindet das Schwarze Meer mit dem Asowschen Meer.

Wann wurde die Kertsch-Brücke erbaut?

Die Brücke wurde zwischen 2015 und 2019 erbaut. Am 15. Mai 2018 überquerte Russlands Präsident Wladimir Putin am Steuer eines orange-leuchtenden Lastkraftwagens mit russischen Flaggen an den Seitenspiegeln die Kertsch-Brücke. Die Eisenbahnlinie wurde 2019 eingeweiht. Das Bauwerk gilt als persönliches Prestige-Objekt des Präsidenten.

Die Brücke von Kertsch ist ein Prestige-Projekt von Präsident Putin. © picture alliance/dpa/TASS | Sergei Malgavko

Was macht die Brücke so besonders?

Die Kertsch-Brücke besteht aus einem Bauwerk für eine vierspurige Autobahn und einem gesonderten Trakt für eine parallel verlaufende zweigleisige Eisenbahnlinie. Sie ist mit 19 Kilometern Länge die längste Brücke in Europa. Das Bauwerk hat 595 massive Betonpfeiler und weitere rund 7000 Stützpfeiler aus Stahl und Beton, die tief im Meeresgrund verankert sind.

Warum ist die Kertsch-Brücke strategisch so wichtig?

Die Kertsch-Brücke ist die einzige Straßen- und Eisenbahnverbindung von Russland zur 2014 annektierten Krim. Fast der gesamte Nachschub für die Krim und die von Moskau besetzten Teile der ukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja läuft über die Brücke. Sie ist die militärische Lebensader der Russen. Der frühere Oberbefehlshaber der US-Truppen in Europa, Ben Hodges, sowie US-Armee-Ingenieure halten die Zerstörung der Kertsch-Brücke für den „Schlüssel für einen ukrainischen Sieg“ im Krieg gegen Russland. Für den ukrainischen General Dmytro Martschenko ist die Kertsch-Brücke „Ziel Nummer eins“.

Die Brücke von Kertsch verbindet das russische Festland mit der Krim. © DPA Images | dpa-infografik GmbH

Im Ukraine-Krieg wurde die Kertsch-Brücke zweimal angegriffen. Am 8. Oktober 2022 kam es auf der Autobahnbrücke zu mehreren Explosionen. Sie wurden durch einen mit Sprengstoff beladenen Lkw ausgelöst. Auf der parallel verlaufenden Eisenbahnlinie wurden sieben mit Dieselkraftstoff beladene Eisenbahnkesselwagen in Brand gesetzt. In der Nacht zum 17. Juli 2023 detonierten Sprengsätze, die auf unbemannten Wasserdrohnen verbracht wurden.

Bei Sperrungen infolge der Beschädigungen wurde die Brücke in künstlichen Nebel gehüllt. Beide Angriffe machten klar, dass eine Zerstörung der Kertsch-Brücke aufgrund der Konstruktion des Bauwerks mit den vorhandenen Waffen kaum möglich ist. Die Brücke müsste punktgenau getroffen werden, damit bei einem Raketenangriff der Sprengkopf nicht an der Oberfläche oder erst unter der Brücke detoniert.

Welche Rolle spielt die Brücke in den Taurus-Leaks?

Die Taurus-Marschflugkörper der Bundeswehr waren ein zentrales Thema im Mitschnitt eines abgehörten Gesprächs von hochrangigen Offizieren der Luftwaffe, das von russischen Medien veröffentlicht wurde. Die Teilnehmer diskutierten darüber, ob mit Taurus-Lenkkörpern auch die Kertsch-Brücke getroffen werden könnte. Nach Einschätzung westlicher Militärs könnte sie nicht mit einem einzigen Waffentyp und nicht in einem einzigen Schlag entscheidend zerstört werden.

Die Ukrainer versuchen, mit Seedrohnen Kriegsschiffe der russsichen Schwarzmeerflotte zu versenken. Könnten sie damit auch Brückenpfeiler zerstören? © wikipedia.org | wikipedia.org

Weder die von den USA ab Oktober 2023 an die Ukraine gelieferten ATACMS-Raketen noch die britisch-französischen Storm-Shadow-/Scalp-Marschflugkörper wären dazu in der Lage – und wohl auch nicht die Taurus-Raketen aus Deutschland. Nötig wären massive Attacken durch eine Vielzahl von Flugkörpern, die Moskaus dichte Luftverteidigung durchdringen und gleichzeitig tragende Pfeiler der Kertsch-Brücke zum Einsturz bringen könnten.

Mehr zum Thema:Warum Südkorea die deutschen Taurus längst gekauft hat

Die Taurus hätten wohl „die größte Chance, einen oder mehrere Brückenpfeiler fatal zu beschädigen“, betonte US-General Hodges. Wie viele dafür erforderlich seien, ließ er offen. Taurus-Lenkwaffen haben zwei aufeinanderfolgende Sprengsätze. Sie waren ursprünglich unter anderem zur Zerstörung von Bunkern konstruiert worden und haben eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Taurus treffen punktgenau und tragen einen 480 Kilogramm schweren Penetrationsgefechtskopf. Dieser Sprengkopf verleiht ihnen eine hohe Wirksamkeit gegen feste und gehärtete Ziele.