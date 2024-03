Berlin. Russische Medien fabulieren über Angriffe auf die Fehmarnsund-Brücke. Militärexperte Masala sagt, wie ernst die Lage wirklich ist.

Er zählt zu den bekanntesten Militärexperten in Deutschland: Carlo Masala. Der 55-Jährige lehrt Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München. Er beantwortet unserer Redaktion jede Woche die wichtigsten Fragen rund um den Konflikt in der Ukraine.