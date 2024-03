Berlin. Die Polizei hat im Zusammenhang mit der Fahndung nach den beiden gesuchten RAF-Terroristen zwei Personen festgenommen. Was bekannt ist.

Im Zusammenhang mit der Fahndung nach den beiden flüchtigen Ex-RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg hat das Landeskriminalamt Niedersachsen zwei Festnahmen bestätigt. An einem Ort seien bei der Festnahme vermeintliche Schussgeräusche zu hören gewesen, Verletzte habe es nicht gegeben, sagte Josephine Diederichs, Sprecherin des LKA Niedersachsen, am Sonntag. Die Identität der beiden Personen werde derzeit geprüft.

Die Sprecherin erklärte: „Es wurde eine Türöffnung durchgeführt – dabei kann es zu Geräuschen wie Knallen kommen. Es kann sein, dass dabei eine Schusswaffe genutzt wurde, wir wissen es aber nicht genau.“ Ob Schusswaffen oder anderes Material bisher gefunden wurden, konnte Diederichs nicht bestätigen. Derzeit werden bei den Durchsuchungsmaßnahmen auch Spürhunde eingesetzt. Insgesamt ist die Polizei Berlin, das BKA und das LKA Niedersachsen mit etwa 130 Einsatzkräften im Einsatz.

Die Polizei hatte am Sonntagmorgen Räume in Berlin-Friedrichshain durchsucht. Beteiligt waren außerdem das Bundeskriminalamt und die Berliner Polizei. Der Einsatz begann gegen 7.30 Uhr an einem Gewerbegebiet am Markgrafendamm/Ecke Persiusstraße. Weitere Details nannte die Sprecherin zunächst nicht.

Die Polizei hat zwei Männer abgeführt. © dpa | Paul Zinken

Staub und Garweg gehörten wie die am Montag in Berlin festgenommene Daniela Klette der dritten Generation der früheren linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee-Fraktion an. In ihrer aktiven Zeit wurden der damalige Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen (1989) und Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder (1991) ermordet sowie Herrhausens Fahrer schwer verletzt. Die RAF war über Jahrzehnte der Inbegriff von Terror und Mord im Westen des noch geteilten Deutschland. 1998 erklärte sie sich für aufgelöst. Klette, Staub und Garweg werden darüber hinaus wegen einer Reihe späterer Geldtransport-Überfälle gesucht.

Am Samstag hatte die Polizei neue Fahndungsfotos veröffentlicht. Die Bilder zeigten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Garweg, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen am Samstag in Hannover mit. Die sehr klaren und privat wirkenden Bilder wurden demzufolge zwischen 2021 und 2024 aufgenommen. Auch die Berliner Polizei wies auf X auf den Fahndungsaufruf hin.

Das aktuellste Foto zeigt dem LKA zufolge mutmaßlich Garweg zwischen zwei Hunden auf einem Sofa sitzend und essend. Bislang nicht klar sei, ob es sich bei den Hunden um Garwegs Tiere handele, hieß es. Das sei noch Gegenstand von Ermittlungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen könne nicht ausgeschlossen werden, dass Garweg und die am Montag in Berlin gefasste Daniela Klette persönlichen und unmittelbaren Kontakt zueinander hatten. Ob die Fotos bei der Durchsuchung von Klettes Wohnung gefunden wurden, wollte ein Sprecher des LKA nicht sagen. Die Ermittlungen liefen weiter, sagte er.

Dieses vom Landeskriminalamt Niedersachsen veröffentlichte Bild soll den flüchtigen RAF-Terroristen Burkhard Garweg zeigen. © AFP | HANDOUT

Die Polizei warnte davor, dass die flüchtigen Männer bewaffnet sein könnten. Daher rate das LKA dringend davon ab, die Gesuchten selbst anzusprechen.

Schon am Freitag hatte das Bundeskriminalamt die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach den beiden Männern gebeten. Die Fahnder gehen davon aus, dass sie sich noch in Berlin oder dem Umland aufhalten könnten.

Ernst-Volker Staub (69) und Burkhard Garweg (55) stehen auf der „Europe‘s Most Wanted-Liste“ von Europol, mit deren Hilfe nach Schwerstkriminellen und Terroristen gesucht wird, ganz oben.

fmg/dpa