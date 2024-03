Berlin. Der Mitschnitt eines internen Gesprächs von Bundeswehr-Offizieren wurde in Russland veröffentlicht. Wird das deutsche Militär abgehört?

Eine Spionage-Affäre erschüttert die Bundesregierung. In Russland wurde der Mitschnitt eines abgehörten Gespräches zwischen führenden Bundeswehr-Offiziere veröffentlicht; die Vorbereitung einer Information für Verteidigungsministerin Boris Pistorius (SPD). Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht von einer „sehr ernsten Angelegenheit“. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Spionage bei der Bundeswehr: Wie groß ist der Schaden?

Erstens, die Geheimhaltung ist dahin. Zweitens, die Spitzenoffiziere, darunter Luftwaffen-Chef Ingo Gerhartz, waren in ihrer Kommunikation zu sorglos. Sie nutzten wohl keine gesicherte Leitung, sondern die Videokonferenz-Software „WebEx“, einer schaltet sich per Telefon aus Singapur zu. Drittens, wenn die Russen dieses Gespräch abhören könnten, wird ist es schwerlich ein Einzelfall sein.

Die deutsche Spionageabwehr steht auf dem Prüfstand. „Wir müssen dringend unsere Sicherheit und Spionageabwehr erhöhen“, warnte denn auch die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) im Gespräch mit unserer Redaktion. Scholz verspricht Aufklärung. Viertens, je nach Opportunität können Russland weitere Gespräche „geleakt“ wenden. Fünftens, es ging um ein brisantes Thema: die mögliche Lieferung von „Taurus“-Marschflugkörper an die Ukraine.

Reicht die Spionage-Affäre bis Scholz?

Der Kanzler hatte eine Lieferung von Taurus unter anderem mit dem Argument abgelehnt, dass dazu deutsche Experten vor Ort die Marschflugkörper programmieren müssten. Aus dem Mitschnitt geht hervor, dass Scholz sachlich falsch liegt. Dafür erfährt man, dass britische und amerikanische Experten vor Ort sind, um der Ukraine bei der Handhabung von Waffen zu helfen; was delikat ist, weil es mit Sicherheit um eine Geheimdienst-Operation handelt.

Schließlich entnimmt man dem Gespräch, dass die Bundeswehr allenfalls 100 von 600 Taurus-Flugkörpern liefern könnte. Dann wäre „Ende Gelände“, wie ein Teilnehmer sagt. Das wirft wiederum die Frage auf, wie viel dieser Waffen bei der Truppe überhaupt einsatzfähig sind.

Wer ist der Nutznießer der Veröffentlichung?

Kurzfristig: Russland. Denn das Gespräch soll offenkundig belegen, dass Deutschland sich direkt am Ukraine-Krieg beteiligen würde, was Scholz unbedingt vermeiden will. Gegen Ende der Unterhaltung diskutieren die Offiziere, welche Ziele von der Ukraine mit dem Taurus bombardiert werden könnten. Darunter: die für Russland nicht nur militärisch, sondern auch propagandistisch wertvolle Kertsch-Brücke.

Die Kertsch-Brücke verbindet das russische Festland und die Halbinsel Krim. © DPA Images | -

Das Bauwerk verbindet die Krim-Halbinsel mit dem Festland, ist eine der wichtigsten Nachschubrouten für die russische Armee und demonstriert aus Kreml-Sicht den Anspruch Russlands auf die Krim. Darüber hinaus sieht der Kanzler schlecht aus, weil er in einem Punkt widerlegt wird: Um Taurus einzusetzen, müsste kein Bundeswehr-Soldat in der Ukraine sein, wie Scholz behauptet hatte. Das kann langfristig argumentativ der Regierung in Kiew in die Karten spielen.

Wie geht es weiter?

Der Militärische Abschirmdienst (MAD) ermittelt. Es wird geprüft, „ob interne Kommunikation im Bereich der Luftwaffe“ abgehört worden sein könnte, so der „Spiegel“. In der Bundeswehr dürfte die Affäre ebenfalls ein Nachspiel haben. Vor allem wird aber die russische Propaganda die Affäre ausschlachten. Der frühere Präsident Russlands, Dimitrji Medwedew, schrieb schon auf der Plattform X: „Unsere historischen Feinde, die Deutschen, haben sich erneut zu unserem Erzfeind entwickelt.“

