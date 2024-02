Berlin. Pro Jahr überweisen Migranten massenhaft Geld in die Heimat. Das schadet Deutschland nicht, im Gegenteil: Auch wir profitieren.

Es sind manchmal kleine Summen, die Großes bewirken: Zehn Euro, zum Beispiel, für Medikamente. Oder 30 Euro, um eine Familie einen Monat mit Brot und Reis zu versorgen. Es ist Geld, das Geflüchtete aus Deutschland überweisen, zurück in ihre Heimat, zu ihren Familien. Es ist der direkteste Weg der Entwicklungshilfe – ohne Bürokratie, ohne Korruption.

Lesen Sie auch: In welche Länder fließen die Milliarden der Migranten aus Deutschland?

Jedes Jahr überweisen Migrantinnen und Migranten Milliarden aus Deutschland und anderen westlichen Ländern in die Regionen des globalen Südens, nach Afrika und Nahost, auch nach Osteuropa und in die Türkei. Das Geld haben die Menschen in Deutschland verdient oder vom Staat bekommen. Es fließt in ihre Heimat.

Kommentator Christian Unger reist als Reporter immer wieder auf die Fluchtrouten in Europa. © Reto Klar | Reto Klar

Und so helfen diese Milliarden auch, weitere Flucht aus Ländern wie Syrien, Afghanistan oder der Türkei nach Europa zu verhindern. Die Überweisung von Mensch zu Mensch, es ist eine der stärksten Waffen im Kampf gegen Fluchtursachen. Es ist eine Umverteilung von reich zu arm, gelebte globale Gerechtigkeit.

Überweisungen: Schleusernetzwerk sind wenig als Wohltätigkeitsvereine bekannt

Nun kritisieren manche populistisch: Asylsuchende und Geflüchtete sammeln Hilfe vom deutschen Staat – und transferieren das Geld ins Ausland. Womöglich sogar, um Schlepperbanden zu bezahlen. Diese Polemik ist Quatsch. Es gibt keine Belege dafür, dass Menschen massenhaft die Sozialämter betrügen und Geld abfließen lassen. Ein Asylbewerber bekommt rund 400 Euro im Monat – woher sollen die Milliarden-Gewinne für den privaten Finanz-Export bitte kommen? Und auch Schleusernetzwerk sind wenig als Wohltätigkeitsvereine bekannt, die lassen sich nicht erst Monate später ihre Fluchthilfe bezahlen, sondern im Voraus.

Streit um Bezahlkarte für Asylbewerber: Woidke fordert Zustimmung der Grünen weitere Videos

Deutschland verliert nichts, wenn Geflüchtete Geld zu ihren Familien in der Heimat überweisen. Im Gegenteil: Wenn dort am Ende die Lebensqualität steigt, profitiert auch dieses Land. Und sei es nur dadurch, dass weniger Menschen zur Flucht nach Europa gezwungen sind.

Lesen Sie auch: Was die Asylpolitik von der Klimapolitik lernen kann