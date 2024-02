Berlin. Im Gazastreifen kam es am Morgen zu einer Massenpanik, dabei fielen auch Schüsse. Zahlreiche Menschen sind tot, Hunderte wohl verletzt.

In Gaza, der größten Stadt im Gazastreifen, sollen am Donnerstag bei der Ausgabe von Hilfsgütern dutzende Menschen gestorben sein. Laut Berichten kam es zu einer Massenpanik, auch Schüsse sollen gefallen sein. Die von der radikalislamischen Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde warf der israelischen Armee vor, das Feuer eröffnet zu haben. Nach Hamas-Angaben wurden 104 Menschen getötet und 760 weitere verletzt. Unabhängig lassen sich diese Zahlen derzeit nicht überprüfen. Zum genauen Hergang des Geschehens gibt es unterschiedliche Darstellungen.

Massenpanik im Gazastreifen: Menschen wohl niedergetrampelt

Ein Sprecher des israelischen Militärs sagte zunächst, man habe keinerlei Kenntnis von Beschuss an diesem Ort. Später hieß es in einer Stellungnahme, Bewohner des Gazastreifens hätten „die Lastwagen umzingelt und die gelieferten Güter geplündert“. Dutzende Menschen seien verletzt worden, „weil sie gestoßen und niedergetrampelt wurden“. Der Vorfall werde untersucht. Die „Times of Israel“ berichtet inzwischen, dass laut einer ersten Untersuchung zehn Menschen von Schüssen getroffen worden seien, die von israelischen Soldaten abgegeben wurden.

Mehrere israelische Medien meldeten zudem unter Berufung auf Armeekreise, ein Teil der Menge habe sich zuvor aus nicht genannter Ursache den Soldaten genähert, die die Einfuhr der Lkws koordinierten. Auch von Schüssen, die von bewaffneten Palästinensern abgefeuert wurden, ist die Rede. Das Militär habe zunächst Warnschüsse in die Luft abgegeben und dann auf die Beine derjenigen gefeuert, die sich den Soldaten trotzdem genähert hätten. Aus israelischen Sicherheitskreisen hieß es, die Soldaten hätten das Feuer eröffnet, weil sie von einer „Bedrohung“ ausgingen. Die israelische Armee veröffentlichte ein Video, das den Ansturm zeigen soll.

Ein verletzter Palästinenser wird nach der Massenpanik im Shifa-Krankenhaus behandelt. © DPA Images | Mahmoud Essa

Augenzeuge berichtet von Schüssen bei Ausgabe von Hilfsgütern

Ein Anwohner sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Menschen hätten am frühen Donnerstagmorgen Lastwagen mit Hilfsgütern aus dem Süden der Küstenregion in Empfang nehmen wollen, um Mehl und andere Lebensmittel zu erhalten. Es sei noch dunkel gewesen. Plötzlich seien Schüsse gefallen.

Nach Angaben des Augenzeugen seien auch Granaten abgefeuert worden. Er selbst sei zunächst geflohen, dann aber im Morgengrauen zurückgekehrt. Bei seiner Rückkehr habe er mehrere Leichen auf dem Boden liegen sehen. Medizinische Teams konnten die Verwundeten nicht erreichen. Anwohner hätten die Verletzten unter anderem auf Eselskarren ins Krankenhaus gebracht.

Gaza: Medizinische Versorgung reicht nicht aus

Das al-Shifa-Krankenhaus, die größte Klinik in Gaza-Stadt, hatte laut nicht überprüfbaren Hamas-Angaben nicht genügend Kapazitäten, um die Anzahl und die Schwere der Verletzungen von Dutzenden von Verwundeten zu behandeln. Der Leiter des Kamal-Adwan-Krankenhauses berichtete der Nachrichtenagentur Reuters von zehn Toten und dutzenden Verletzten. Er wisse jedoch nicht, wie viele Opfer noch in anderen Kliniken seien.

Die Hamas gab Israel die Schuld an dem Zwischenfall und sprach von einem „abscheulichen Massaker“. Sie warnte in einer Erklärung zudem, der Vorfall könne zum Scheitern der Gespräche über einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln führen, und rief weltweit zu Protesten auf.

Hilfsorganisationen: Katastrophale humanitäre Lage in Gaza

Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist nach Angaben von Hilfsorganisationen katastrophal. Nach Angaben der Vereinten Nationen hat sich die Menge der ankommenden Hilfslieferungen im Februar im Vergleich zum Vormonat halbiert. Der stellvertretende Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms (WFP), Carl Skau, sagte am Mittwoch vor dem UN-Sicherheitsrat, mehr als 500.000 Menschen seien von Hunger bedroht – das wäre ein Viertel der Menschen im Gazastreifen. Zudem gilt jedes sechste Kind unter zwei Jahren als akut unterernährt.

Die Gefahr einer Hungersnot werde dadurch verschärft, dass es nicht möglich sei, lebenswichtige Nahrungsmittel in ausreichender Menge in den Gazastreifen zu bringen. „Unsere Mitarbeiter vor Ort müssen unter fast unmöglichen Bedingungen arbeiten.“

ari mit afp/dpa/ Reuters