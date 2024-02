Berlin. Seit Freitag ist die Fregatte „Hessen“ im Roten Meer im Einsatz. Nun gab es einen Zwischenfall: Die Mannschaft gab „Friendly Fire“ ab.

Der Militäreinsatz der deutschen Fregatte „Hessen“ im Roten Meer hat beinahe schon die erste Panne produziert: Am Montag eröffnete die Besatzung des Kriegsschiffs das Feuer auf die Drohne eines Verbündeten. Das räumte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Mittwoch ein. Das unbemannte Flugzeug wurde allerdings nicht getroffen. Um welchen Bündnispartner es sich dabei handelt, wurde nicht bekannt gegeben.

Schoß Fregatte „Hessen“ auf US-Drohne? Bereits zwei erfolgreiche Abschüsse

Bevor die Besatzung der „Hessen“ as Feuer eröffnete, wurde gemäß Dienstvorschrift eine Anfrage an sämtliche Verbündeten im Einsatz gestellt, die aber unbeantwortet blieb. Ohne Konsequenzen bleibt das „Friendly Fire“, weil das Abwehrgeschütz sein Ziel verfehlte. Ministeriumssprecher Michael Stempfle fasste den Beinahe-Abschuss so zusammen: „Der Fall hat sich insofern aufgelöst, als es keine Drohne war, die feindlich war, wie sich aber erst im Nachhinein herausgestellt hat.“ Hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dem verfehlten Ziel um eine Drohne der USA handelt.

Zur Sicherung des Frachtverkehrs wurde die Fregatte „Hessen“ ins Rote Meer ausgesendet. © DPA Images | dpa-infografik GmbH

Kurz vorher hatte das Verteidigungsministerium erklärt, zwei Drohnen der jemenitischen Huthi-Rebellen im Roten Meer abgeschossen zu haben. Beide unbemannten Flugzeuge hatten sich der Fregatte so sehr genähert, dass ein Nahverteidigungswaffensystem eingesetzt werden musste.

Die „Hessen“ ist erst seit Freitag im Roten Meer im Einsatz. Sie soll das umkämpfte Nadelöhr zwischen arabischer Halbinsel und dem Horn von Afrika für den internationalen Frachtverkehr sichern.

