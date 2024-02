Berlin. Der Bundestag hat dem Gesetzentwurf aus dem Gesundheitsministerium zugestimmt. Der Besitz von 25 Gramm Cannabis soll straffrei sein.

Der Bundestag hat für die Entkriminalisierung von Cannabis gestimmt. Cannabis soll für Erwachsene legal werden – in begrenzter Menge und begleitet von einer Fülle an Detailregelungen. Die Bundesländer müssen die neuen Regeln umsetzen. Der Bundesrat kann noch Einspruch einlegen. Dann könnte sich das Inkrafttreten des Gesetzes am 1. April noch verzögern.

Mehr in Kürze.

lro/dpa