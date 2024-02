Berlin. Es ist mehr als ein Zwischenfall: Die Grünen sagen ein Aschermittwochstreffen wegen Ausschreitungen ab. Die Opposition muss reagieren.

Schon wieder die Grünen. Schon wieder eine Demonstration. Schon wieder die Frage, wie kurz vorm Kippen die Lage vor Ort war. Erst Schlüttsiel, jetzt Biberach. Dort wollten die Grünen in Baden-Württemberg zum politischen Aschermittwoch zusammenkommen. Doch es kam zu Protesten und Ausschreitungen – und schließlich wurde die Veranstaltung abgesagt.

Es ist kein Zufall, dass es innerhalb kurzer Zeit zweimal Vertreter der Grünen waren, die in solche Situationen hineingeraten sind. Die Partei ist derzeit so etwas wie der bundesdeutsche Lieblings-Blitzableiter.

FDP und Opposition: Die Grünen als „Hauptgegner“

In der Regierung übt die FDP Profilbildung vor allem, in dem sie sich zu den Grünen abgrenzt. Und in der Opposition sehen sich Sahra Wagenknecht und Markus Söder vereint in ihrer Abneigung gegen die Grünen. Für Wagenknecht sind die Grünen die „gefährlichste Partei“ im Bundestag, rechtsextreme Umtriebe in der AfD hin oder her. Und Markus Söder vergleicht die grüne Umweltministerin Steffi Lemke en passant mit Margot Honecker. Auch Friedrich Merz‘ Einordnung der Grünen als „Hauptgegner“ ist nicht vergessen – auch wenn der CDU-Chef inzwischen offenbar seine möglichen Koalitionsoptionen für die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl durchgerechnet hat.

Politik-Redakteurin Theresa Martus © FUNKE Foto Services | Reto Klar

Die Grünen regieren. Kritik gehört da selbstverständlich dazu, auch harte Kritik. Doch seit dem vergangenen Jahr hat sich etwas verschoben. Diskutiert wird in der Öffentlichkeit und von der politischen Konkurrenz vermehrt ein Zerrbild der Partei: Die Grünen, drauf und dran, Deutschland sämtliche Fleischprodukte wegzunehmen und dafür eine Diktatur der Lasten- und Windräder aufzubauen. Kein Wunder, dass es Menschen gibt, die die Grünen als echte Bedrohung wahrnehmen – und darauf reagieren.

Cem Özdemir und Robert Habeck haben Personenschützer, grüne Kommunalpolitiker und Wahlkämpfer vor Ort haben diese nicht. Doch die Bedrohung trifft sie genauso. Wer am Bild der Grünen als „Hauptgegner“ mitzeichnet, sollte nicht nur an die nächsten Wahlergebnisse denken, sondern auch an diese Menschen.