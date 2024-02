Berlin. Im Interview sagt der FDP-Minister, was die neue Rechtsform bringt, wer profitiert und wie er die Justiz gegen die AfD schützen will.

Die Demokratie steht unter Feuer von Extremisten, so stark wie lange nicht. Justizminister Marco Buschmann sieht die Ursache für den Zulauf zu radikalen Kräften wie der AfD auch in der Krisenstimmung vieler Bürgerinnen und Bürger: „Wenn die Leute das Gefühl haben, dass sie auf einem sinkenden Schiff sitzen, dann werden die Sitten rauer.“ Im Interview sagt der FDP-Politiker, wie er darauf reagieren will - und wo die Ampel die Menschen im Alltag besser unterstützen möchte.