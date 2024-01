Brüssel/Berlin. Die EU-Kommissionschefin betreibt ein Verwirrspiel um ihre Pläne zur Europawahl. Doch das Rätsel ist gelüftet. Wie sind ihre Chancen?

Gut vier Monate vor der Europawahl macht Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aus einer der wichtigsten Personalfragen der Europapolitik noch immer ein Geheimnis: Wird die 65-jährige CDU-Politikerin für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin antreten – und im Erfolgsfall bis Ende 2029 eine der mächtigsten Frauen Europas sein? Die Niedersächsin schweigt weiter. „Die Entscheidung ist noch nicht gefallen“, lautet die Erklärung, die enge Vertraute verbreiten. Aber das ist ein zunehmend fragwürdiges Täuschungsmanöver für die Öffentlichkeit. Tatsächlich steht ihre Kandidatur längst fest. Das „Geheimnis“ ihrer erneuten Bewerbung für den EU-Topjob soll aber offiziell erst am 19. Februar in Berlin gelüftet werden, nur zwei Wochen vor Ablauf der internen Frist. Dann, so bestätigt es eine CDU-Sprecherin, treffen sich Vorstand und Präsidium der Christdemokraten in Berlin zur Sitzung gemeinsam mit von der Leyen.