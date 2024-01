Berlin. Am Donnerstag soll der Bundeshaushalt stehen. Eine entscheidende Rolle spielt ein 37-Jähriger, dessen Namen nur die wenigsten kennen.

Dennis Rohde, 37 Jahre aus Oldenburg, soll die bisher größte Krise der Ampel-Regierung von Kanzler Olaf Scholz zu einem guten Ende bringen. Als oberster Haushaltspolitiker der SPD-Bundestagsfraktion führt Rohde die finalen Verhandlungen über den Staatsetat für dieses Jahr. Die sogenannte Bereinigungssitzung, die abschließende Runde des Haushaltsausschusses, findet an diesem Donnerstag statt. Dennis Rohde ist damit in diesen Tagen der wichtigste Mann in der SPD.