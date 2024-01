Berlin. Nach dem Abi ins Studium – für viele der logische Schritt. Doch immer mehr junge Menschen ziehen eine Ausbildung vor. Was sie antreibt.

Die Erkenntnis, dass ein Studium einfach nichts für ihn ist, kam Camillo Weber im Hörsaal. „Ich saß in der Vorlesung und wusste plötzlich: Ich packe das nicht. Das ist nicht mein Weg, hier zu sitzen und theoretische Inhalte zu lernen“, erinnert sich der 25-Jährige. Weber hatte nach seinem Abitur ein Physik-Studium in Berlin angefangen – obwohl er ursprünglich gar nicht an eine Universität wollte. „Eigentlich bin ich mit dem festen Vorhaben aus dem Abi herausgegangen, nicht zu studieren. Aber nach einem Jahr reisen und arbeiten habe ich mich dann doch dafür entschieden“, sagt er.