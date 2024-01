Berlin. Putin lässt die Ukraine derzeit massiv angreifen. Menschen in Kiew, Charkiw und Odessa leben in Angst. Tritt eine Wende im Krieg ein?

Die Angriffe Russlands auf die Ukraine haben sich in den vergangenen Tagen deutlich verstärkt. In den großen Städten des Landes wurden wieder vermehrt Wohnhäuser und zivile Infrastruktur getroffen. Handelt es sich um einen Wendepunkt in diesem Krieg? Der Militärexperte Carlo Masala hat dazu eine klare Einschätzung.