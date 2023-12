Berlin. Bauministerin Klara Geywitz sagt, warum sich ein schneller Heizungstausch lohnen kann – und weshalb sie zu Hause weiter Gas nutzt.

Am 1. Januar tritt das umstrittene Heizungsgesetz der Ampelkoalition in Kraft, das Bauministerin Klara Geywitz (SPD) zusammen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) entwickelt hat. Im Interview sagt Geywitz, warum sie Verbote beim Klimaschutz für nötig hält, ob die Förderung für den Heizungstausch auch in der Haushaltskrise sicher ist – und wie ihre ganz persönliche Wärmeplanung aussieht.