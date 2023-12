Tel Aviv. Den Verschleppten läuft die Zeit davon. Ihre Verwandten kämpfen verzweifelt für ihre Rückkehr und haben Forderungen an die Regierung.

Israelische Soldaten erschießen versehentlich drei Geiseln. Die Armee birgt in einem Tunnelsystem der Hamas die Leichen von fünf anderen Geiseln. In den vergangenen Tagen haben sie nur schlimme Nachrichten gehört. Trotzdem wollen Shemi und Yael Calderon die Hoffnung nicht aufgeben, Ofer lebendig wiederzusehen. „Wegen dieser Hoffnung stehen wir hier“, sagt Shemi. Wie jeden Abend haben sich auch an diesem Montag Angehörige und Freunde der verschleppten Menschen in Tel Aviv vor dem israelischen Verteidigungsministerium versammelt. Sie blockieren die Ausfahrt, halten Schilder mit den Bildern der Entführten hoch, rufen ihre Namen. Die Hoffnung aber schwindet. Ofer Calderon und die anderen sind seit über achtzig Tagen Gefangene der Hamas.