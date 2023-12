Berlin. Corona ist überall: Gesundheitsminister Karl Lauterbach rät jetzt zur Vorsicht – und sagt, wie lange die Impfung vor Infektion schützt.

Nur noch wenige Tage bis Weihnachten und Corona ist wieder überall: Was kann man jetzt noch tun, um sich zu schützen? Wie lange wirkt die Impfung gegen eine Infektion? Und warum werden viele die Folgen der aktuellen Corona-Welle erst im Frühjahr spüren? Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gibt im Interview konkrete Antworten – und kündigt an, was er jetzt für diejenigen tun will, die in der Pandemie am meisten gefordert waren: die Pflegekräfte.