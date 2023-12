Berlin. Nach Besuchen in Washington und Oslo ist der ukrainische Präsident überraschend nach Deutschland gekommen. Er landete in Frankfurt.

Der Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Donnerstagnachmittag überraschend in Frankfurt am Main mit dem Flugzeug gelandet. Die Polizei Frankfurt bestätigte auf der Plattform X, vormals Twitter, dass er am Flughafen Frankfurt angekommen sei.

Nach der Landung ist Selenskyj offenbar in die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden gefahren. „Die Fahrt verlief unproblematisch“, schreibt die Polizei bei X. Der Grund für Selenskyjs Besuch in Hessen ist bisher nicht bekannt.

Selenskyj hatte zuvor die US-Hauptstadt Washington sowie Norwegen besucht. Am Donnerstag war er zudem per Video zum EU-Gipfel zugeschaltet.

bef