Washington. Donald Trump drohen gleiche mehrere Verurteilungen. Nun erwischt ihn ein Überraschungsmanöver des Staatsanwalts auf dem falschen Fuß.

Seit Beginn des US-Wahlkampfs ist Donald Trump der klare Favorit unter den republikanischen Anwärtern auf die Präsidentschaft, doch seine Kandidatur ist mit einer schweren Hypothek belastet: Er hat zahlreiche Strafprozesse am Hals, und eine Verurteilung könnte nicht nur seine politische Kampagne aus der Bahn werfen, sondern zu einer langjährigen Gefängnisstrafe führen. Um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, hat Trump Immunität beantragt. Würde diese genehmigt, dann würden sich sämtliche gegen ihn laufenden Prozesse in Luft auflösen. Davon will aber der zuständige Sonderstaatsanwalt Jack Smith nichts wissen. Die Entscheidung liegt nun beim Obersten Gerichtshof der USA.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Präsidenten vor, wissentlich Lügen über eine angebliche gestohlene Wahl in die Welt gesetzt zu haben. Damit wiederum habe er seine Bemühungen rechtfertigen wollen, in wichtigen „swing states“ das Ergebnis der Elektorenabstimmung zu kippen. Vorgesehen war, dass der Prozess wegen Wahlmanipulation im kommenden März beginnt, denkbar schlechtes Timing aus der Sicht des Ex-Präsidenten. Denn ein Verfahren und rascher Schuldspruch acht Monate vor der Wahl könnten seine Ambitionen auf den Chefsessel im Weißen Haus begraben.

Donald Trump: US-Verfassungsgericht entscheidet über Immunitätsgesuch

Prompt reichten Trumps Advokaten bei einem Bundesgericht in Washington einen Antrag auf Immunität ein. Sie beriefen sich dabei auf ein Urteil aus dem Jahr 1982, wonach ehemalige Präsidenten in bestimmten Zivilverfahren nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Trumps Argument, wonach sich die Immunität auch auf Strafverfahren beziehen müsse, wies die zuständige Richterin Tanya Chutkan zurück. Die Justiz sei kein Monopoly-Spiel, „wir haben immer nur einen amtierenden Regierungschef, und es gibt für einen ehemaligen Präsidenten keine Gefängnis-frei-Karte bis zum Lebensende“, ließ Chutkan Trumps Anwälte abblitzen.

Um das Spiel auf Zeit zu gewinnen, legte Trump erneut Berufung ein und wurde nun von einem Überraschungsmanöver des Staatsanwalts auf dem falschen Fuß erwischt. Smith wandte sich sofort an den Supreme Court – das US-Verfassungsgericht – und verlangt, dass die hohen Richter ein abschließendes Wort über die schwebende Immunität sprechen. Überraschend sagte das Gericht, es werde den Antrag zumindest in Erwägung ziehen und könnte rasch ein Urteil fällen. Das wiederum birgt große Risiken für Trump.

Entscheiden sie gegen Immunität und bleibt es bei einem Prozess im März, dann rechnen die meisten Rechtsexperten angesichts der erdrückenden Beweislage mit einem Schuldspruch. Nach einer Verurteilung könnte das Gericht Trump sofort einsperren lassen oder ihn gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuß setzen, bis ein weiteres Berufungsverfahren abgeschlossen ist. Selbst wenn er ein freier Mann bliebe, würde Trump das Etikett des „verurteilten Straftäters“ anhaften. Sollte er dann im November tatsächlich gewinnen, dann wäre anzunehmen, dass Trump einen Justizminister ernennt, der mit sofortiger Wirkung sämtliche Anklagepunkte zurückweisen und den Präsidenten damit faktisch freisprechen würde.

