Brüssel/Berlin. Die EU bereitet schärfere Grenzwerte für Luftschadstoffe vor, viele Städte überschreiten sie. Das hat Folgen nicht nur für Autofahrer.

Auf Autofahrer kommen in vielen Städten Deutschlands neue, massive Probleme zu: Wenn Pläne der Europäischen Union zur Luftreinhaltung Wirklichkeit werden, stehen umfassende Fahrverbote vor allem in den Innenstädten bevor – denn vorgesehen sind nicht nur viel strengere Grenzwerte für die Luftbelastung, sondern auch der einklagbare Anspruch auf Schadenersatz für gesundheitliche Schäden, wenn diese Grenzwerte nicht eingehalten werden.

„Wir haben große Sorge, dass die Städte erneut mit Verfahren überzogen werden, ohne selbst Einfluss auf den Schadstoffausstoß vor Ort nehmen zu können“, sagt Städtetagspräsident Martin Lewe unserer Redaktion. Der ADAC mahnt bereits jetzt, die Verbraucher nicht zu überfordern. Und die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) warnt, absehbar seien nicht nur neue Umweltzonen und Fahrverbote. „Zusätzlich müssten das Verkehrsaufkommen reduziert sowie Feuerungs- und Industrieanlagen nachgerüstet oder eingeschränkt werden“, heißt es in einem DIHK-Schreiben an den Bundestag..

Noch ist es nicht so weit. Aber in Brüssel wird derzeit intensiv am radikalen Plan zur Luftreinhaltung gearbeitet, die abschließenden Gesetzesverhandlungen zwischen dem Rat der Mitgliedstaaten und dem EU-Parlament haben gerade begonnen. Kern der Luftqualitäts-Richtlinie: Die Grenzwerte für entscheidende Schadstoffe wie Stickoxid und Feinstaub sollen bis 2030 ungefähr halbiert werden. In vielen Städten Deutschlands liegen die Messwerte aber an besonders belasteten Straßen derzeit so deutlich über der geplanten Grenze, dass die neuen Vorgaben bis 2030 wahrscheinlich nicht einzuhalten wären.

EU-Pläne für saubere Luft: in vielen Städten kaum umsetzbar

Eine Auswertung etwa für Nordrhein-Westfalen, zeigt dass dort aktuell an 77 Prozent Messstellen die neuen Grenzwerte überschritten werden. Ziel der EU-Kommission ist, sich an aktualisierte Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Schadstoffbegrenzung anzunähern, die 2021 veröffentlicht wurden. Für Stickoxid will die Kommission den Grenzwert für die durchschnittliche Jahresbelastung nun von heute 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft auf 20 Mikrogramm senken – die WHO hatte sogar 10 Mikrogramm empfohlen. Die Grenzwerte für Feinpartikel sollen von 25 Mikrogramm auf künftig zehn Mikrogramm reduziert werden. Die WHO hat ihre Empfehlung auf fünf Mikrogramm abgesenkt.

Ein Stahlwerk in Duisburg. Die Stahlindustrie warnt vor der Stillegung von Anlagen, wenn ehrgeizige EU-Pläne zur Luftreinhaltung ohne längere Übergangsfristen umgesetzt werden sollten. © Funke Foto Services | Ralf Rottmann

Während Stickoxid ein Problem bei Verbrennungsmotoren ist, könnten die Auflagen für Feinstaub auch für zum Hindernis werden – die schädlichen Partikel entstehen unter anderem durch Abrieb von Reifen und Bremsen. Die geltenden Grenzwerte reichten nicht aus, verteidigt die Deutsche Umwelthilfe das Vorhaben. Allein in Deutschland sei jährlich mit mehr als 43.000 vorzeitigen Todesfällen durch die Luftverschmutzung zu rechnen – vor allem durch Feinstaub. Hinzu kämen immense Krankheitskosten und Umweltschäden.

Die Umwelthilfe begrüßt deshalb, dass das EU-Parlament in den finalen Verhandlungen über den Kommissionsplan hinausgehen und durchsetzen will, dass sogar die noch niedrigeren Grenzwerte der WHO bis 2035 verpflichtend verankert werden – was in vielen Städten sicher nicht erfüllbar ist.

Die Wirtschaft schlägt Alarm wegen der EU-Pläne

In der Regel folgen Brüsseler Gesetzesberatungen der Logik von Tarifverhandlungen: Das Parlament will die Kommissionsvorschläge verschärfen, die Mitgliedstaaten drängen auf Lockerung, am Ende trifft man sich in der Mitte. Dieses Mal ist das anders. Die EU-Staaten verlangen keine umfassende Abmilderung der Pläne, sondern nur mehr Zeit: In Problemregionen soll die Frist um höchstens zehn Jahre verlängert werden dürfen. „Damit bleiben die weitreichenden Konsequenzen dieser Richtlinie wie Fahrverbote oder Industriestopps nicht nur auf dem Tisch, sondern werden wahrscheinlicher“, kritisiert der Europaabgeordnete Norbert Lins (CDU). Im Bundestag forderte die Unionsfraktion vergeblich, die Bundesregierung müsse die EU-Pläne aufhalten.

In vielen Städten Deutschlands und anderer EU-Mitgliedstaaten waren jahrelang die derzeit geltenden Grenzwerte nicht eingehalten worden, 2017 wurde hierzulande an 65 städtischen Messstellen die erlaubte Jahresbelastung überschritten: Die EU-Kommission leitete Verfahren gegen Deutschland ein, die Deutsche Umwelthilfe setzte gerichtlich Fahrverbote durch. Die Lage hat sich aber deutlich verbessert. 2022 wurden die Grenzwerte laut Umweltbundesamt nur noch in der Essener Kruppstraße und der Landshuter Allee in München leicht überschritten.

Tempo 30 zur Luftreinhaltung: Maßnahmen wie diese auf der Leipziger Straße in Berlin könnte es bald wieder häufiger geben. S © imago/snapshot | snapshot-photography/F.Boillot

„Die Städte haben in den vergangenen Jahren alles getan, um die jetzigen Grenzwerte einzuhalten“, sagt Städtetagspräsident Lewe. „Das gelingt uns inzwischen auch. Wir haben unsere eigenen Möglichkeiten mit verschärften Tempolimits, reduzierten Fahrspuren, größeren Frischluftschneisen und mehr ÖPNV jetzt aber weitgehend ausgeschöpft.“ Wenn es strengere Grenzwerte für saubere Luft geben solle, müsse man auch verschärfte Vorgaben für die Industrie, Verkehr und Landwirtschaft machen.

ADAC: Fahrverbote für saubere Luft nur letztes Mittel

Was die Kommunen nun besonders besorgt: Die Kommission will als radikale Neuerung einen Anspruch auf Schadenersatz für Bürger einführen, die durch Luftverschmutzung jenseits der Grenzwerte gesundheitliche Schäden erleiden: Sie können allein oder vertreten durch Nichtregierungsorganisationen Schadenersatzklage erheben. „Die Richtlinie darf nicht dazu führen, dass Bürgerinnen und Bürger individuelle Schadenersatzansprüche gegen die Städte geltend machen, obwohl die Kommunen selbst kaum Einfluss auf die Emissionen haben“, sagt Lewe.

Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) sieht bereits „Entschädigungsansprüche ungeahnten Ausmaßes“ auf den Staat zukommen. Das Stahlunternehmen Thyssenkrupp warnt in einem Schreiben an den Bundestag, das unserer Redaktion vorliegt, die laufende Umstellung zur klimaneutralen Produktion werde durch die EU-Pläne behindert – so würden nicht nur Klimaziele verfehlt, es drohten auch „Standortverlagerungen ins Ausland oder Anlagenstilllegungen und des Verlustes vieler gut bezahlter Industriearbeitsplätze.“ Wirtschaftsverbände fordern deshalb, dass die neuen Grenzwerte erst ab 2040 greifen sollen.

Auch der ADAC mahnt jetzt, grundsätzlich mehr Zeit einzuplanen: Gebraucht würden technische Lösungen an der Quelle, also möglichst emissionsarme Fahrzeuge. Doch strenge Grenzwerte, wie sie etwa von der geplanten Abgas-Norm Euro 7 festgeschrieben werden, wirkten sich nur auf Neufahrzeuge aus. An das Tempo der Flottenerneuerung müssten nun auch die Grenzwerte angepasst werden. Die Frist von nur sechs Jahren bis 2030 sei dagegen extrem kurz, um solche Effekte im Verkehrssektor zu erzielen. Fahrverbote aber, fordert der ADAC, sollten lediglich „das letzte Mittel“ sein.