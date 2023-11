Berlin. Am 1. Januar tritt das Heizungsgesetz in Kraft. Schornsteinfeger Julian Schwark erklärt, was gilt – und warnt vor einem Kostenrisiko.

Es war eines der kontroversesten Themen des Jahres: Als im Februar der erste Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes (besser bekannt als Heizungsgesetz) bekannt wurde, war die Aufregung groß, und blieb es für Monate. Nach langer Debatte ist das Gesetz jetzt deutlich verändert beschlossen, technologieoffener als zuvor – aber nicht unbedingt unkomplizierter.