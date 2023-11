Tel Aviv. Im Westjordanland leben Familien in Angst, Angst vor radikalen jüdischen Siedlern. Mit dem Angriff der Hamas ist die Gewalt eskaliert.

„Wir dachten, er sei ein netter Mensch“, sagt Alia über G., einen jüdischen Siedler, der in der Nähe von Alias Dorf Maarajat im Westjordanland lebt. Seit dem 7. Oktober ist G., der vermeintlich nette Nachbar, vor allem eines: eine ständige Bedrohung. „Tag und Nacht kommt er ins Dorf, dreht hier seine Runden. Er sagt, wir seien schuld an allem Übel in der Welt. Er sagt unseren Leuten, sie sollen weg von hier.“