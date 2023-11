Die medizinische Lage im Schifa-Krankenhaus spitzt sich dramatisch zu. „Wir sind mitten im Kriegsgebiet“, sagt der Klinikdirektor.

Die medizinische Versorgung im Gazastreifen wird zunehmend schlechter. Das größte Krankenhaus der Region, die Schifa-Klinik im nördlichen Gazastreifen, steht nach Worten eines dort arbeitenden Arztes immer wieder unter Beschuss. „Wir können kaum die Patienten im Krankenhaus behandeln und sind mitten im Kriegsgebiet“, sagte ein Mediziner der größten Klinik des Küstenstreifens, Ahmed Muchallalati, am Sonntag dem Nachrichtensender Al-Dschasira. „Es gibt laufend Luftangriffe, und Drohnen kreisen in der Gegend des Krankenhauses.“ Was ist über die Lage vor Ort bekannt?

Krieg im Gazastreifen: Ist medizinische Versorgung im Schifa-Krankenhaus noch möglich?

Nein. Die Schilderungen der Klinikmitarbeiter sind dramatisch. Die Essensvorräte sind aufgebraucht, Strom und Wasser sind abgestellt. „Wir sind vollständig von der Welt abgeschnitten“, sagte der Klinikdirektor Mohammed Abu Salmiya dem arabischsprachigen Sender „Al Dschasira“ am Samstag. „Ein Baby ist in einem Inkubator gestorben. Ein junger Mann ist auf der Intensivstation ums Leben gekommen.“ Viele Patienten und Verletzte seien dem Tode nah und die Medikamente seien zur Neige gegangen. Einer israelischen Ärzteorganisation zufolge sind es sogar zwei Frühchen, die wegen Stromausfällen gestorben seien. 37 weitere seien in „echter Lebensgefahr“.

Dem Krankenhaus ist das Benzin für die Notfallgeneratoren ausgegangen. Operationen könnten nicht mehr durchgeführt werden. Nach Angaben eines Vertreters der islamistischen Hamas ist die kardiologische Abteilung des größten Krankenhauses im Gazastreifen durch einen israelischen Angriff zerstört worden. Der Teilbereich des Schifa-Krankenhauses sei „vollständig zerstört“ worden, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister im von der Hamas beherrschten Gazastreifen, Jussef Abu Risch, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. „Das zweistöckige Gebäude wurde bei einem Luftangriff vollständig zerstört.“ Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Eine Stellungnahme aus Israel gab es vorerst nicht.

Die Klinik ist die einzige im Gazastreifen mit einer speziellen Station für Frühgeborene. Mit 700 Betten ist es der wichtigste Klinikkomplex in dem Küstenstreifen.

Patienten auf den Fluren des Schifa-Krankenhauses: Die Klinik ist nicht mehr funktionstüchtig. © AFP | KHADER AL ZANOUN

Was sagen Ärzte und Krankenpfleger über die Situation in der Klinik?

„Wir werden hier getötet, bitte tun Sie etwas“, hatte eine Krankenschwester von „Ärzte ohne Grenzen“ aus dem Keller des Schifa-Krankenhauses am Samstag geschrieben. Die meisten Krankenpfleger und Ärzte haben die Klinik mittlerweile verlassen. Der Klinikdirektor des Schifa-Krankenhauses, Muchallalati, sagte, zwei Granaten seien im Innenhof eingeschlagen. Der Haupteingang und Fassaden seien dabei beschädigt worden. Auf einem Teil des Geländes brach nach seiner Darstellung zudem ein Feuer aus. Alle Verletzten, die konnten, seien ebenfalls gegangen. Nach Angaben des Arztes Ghassan Abu Sitta, soll im Gazastreifen überhaupt nur noch eine Klinik in Betrieb sein, das Al-Ahli-Krankenhaus, das zu einem Lazarett umfunktioniert worden sei.

Von unseren Reportern in Israel

Wie viele Menschen befinden sich aktuell noch auf dem Gelände der Klinik?

Das ist schwer zu sagen. Die Klinik verfügt zwar über rund 700 Betten. Zuletzt war sie den Angaben von Ärzten und Pflegern zufolge aber deutlich überbelegt mit Kranken und Verwundeten, die teils auf den Fluren behandelt wurden. Wie viele von ihnen das Gebäude in der Zwischenzeit verlassen konnten, ist unklar. Die israelische Tageszeitung „Haaretz“ sprach von etwa 800 Menschen, die noch im Krankenhausgebäude seien. In der näheren Umgebung der Klinik hätten sich bis Freitag nach Informationen der Zeitung rund 50.000 Menschen aufgehalten.

Welche Rolle spielen die Geiseln?

Wie genau es in den Kellerräumen des Krankenhauses oder in möglichen Tunneln darunter aussieht, ist unbekannt. Allerdings zitierte das amerikanische „Wall Street Journal“ einen israelischen Insider, der angab, manche der israelischen Geiseln könnten sich unterhalb der Schifa-Klinik befinden. Dem Bericht zufolge geht die US-Regierung davon aus, dass die Hamas Kommandoräume unter dem Krankenhaus betreibt.

Was sagt Israel zu den Vorwürfen?

Auch Israel sieht das so: Das Krankenhaus sei eine Kontrollzentrale der Hamas. Die israelische Armee dementierte Vorwürfe über Angriffe und warf Terroristen der im Gazastreifen herrschenden Hamas vor, sich gezielt in der Nähe des Krankenhauses zu positionieren.

„Wir zielen genau auf sie und töten sie“, gab Israels Militärsprecher Daniel Hagari an. Es gebe keine Belagerung des Krankenhauses. Zudem sei das Militär „regelmäßig“ in Kontakt mit dem Krankenhauspersonal.

Welchen Ausweg gibt es jetzt für die Patienten?

Im Laufe des Sonntags (bis 16 Uhr Ortszeit) sollte ein weiteres Zeitfenster für die Flucht aus dem nördlichen Teil des Gazastreifens in den Süden geschaffen werden. Zudem sollte ein Durchgang vom Schifa-Krankenhaus zu einer Verbindungsstraße Richtung Süden ermöglicht werden, teilte die israelische Armee mit.

Das Personal der Klinik habe das israelische Militär gebeten, „dass wir dabei helfen, die Babys auf der pädiatrischen Station in ein sichereres Krankenhaus zu bringen“, sagte Armeesprecher Daniel Hagari: „Wir werden die notwendige Unterstützung leisten.“ Die Angaben waren gegenwärtig nicht unabhängig zu überprüfen.

(mja/mit Material von dpa und afp)