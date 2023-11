Berlin. Die Union macht harte Vorschläge für den Kampf gegen Antisemiten und Israelfeinde – und nimmt besonders Doppelstaatler ins Visier

Seit dem Terrorangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel vor einem Monat überträgt sich der Konflikt auch auf deutsche Straßen. Antiisraelische und judenfeindliche Kundgebungen in Großstädten wie Berlin oder Essen haben eine Diskussion über Antisemitismus in Deutschland ausgelöst. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD) kündigten an, solche Szenen nicht dulden zu wollen. Der Union geht das Handeln der Regierung jedoch nicht weit genug, sie fordert ein schärferes Vorgehen gegen antisemitische Demonstrationen – bis hin zum Entzug des deutschen Passes, wenn Doppelstaatler wegen antisemitischer Taten verurteilt werden.