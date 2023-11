Berlin. Im Kampf gegen Hamas steht den Israels Truppen eine entscheidende Phase bevor – mit hohem Risiko für Soldaten, Geiseln und Zivilisten.

Für die israelische Armee ist es ein entscheidender Schritt: Laut Militärangaben haben ihre Truppen den Gazastreifen durchtrennt – in einen Nord- und einen Südteil, wie ein Armeesprecher am Sonntagabend bestätigte. Eigene Einheiten hätten den südlichen Teil der Stadt Gaza erreicht. Damit sei diese nun vollständig eingekreist. Im Interview erklärt der ehemalige Bundeswehr-Oberst und Sicherheitsexperte Wolfgang Richter, was das für den weiteren Verlauf der Bodenoffensive im Kampf gegen die Hamas bedeutet und wie die palästinensische Bevölkerung davon betroffen ist.